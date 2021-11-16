【國際保險股】宏利將逾75%美國變額年金業務再保險　以釋放資本及降低風險

宏利 （00945） 宣佈訂立協議，將超過75%的美國變額年金業務再保險予 Venerable Holdings Inc.，當中主要包括帶有「保證最低提取賠償」附加保障的保單。集團稱，是次交易有助釋放資本、降低風險及釋放舊有業務的價值。

交易料致明年盈利減少約 2 億加元【下一頁】

宏利指交易有助釋放約20億加元資本、立即為帳面值帶來增長，並降低美國變額年金的風險。集團又計劃將一大部分釋放出來的資本用於回購股份，以抵銷此交易對每股普通股攤薄盈利及每股普通股核心盈利的影響。宏利預期，交易會令 2022 年的年度盈利減少約 2 億加元，影響預期會隨著有關業務落實其再保險安排而減少。

宏利預期交易在 2022 年首季完成，可令集團對美國變額年金保證價值所承受的風險以及風險淨額減少超過 75%，並令變額年金保證產品對股市的敏感度減少約 54%，降低集團未來風險水平。集團在完成這項交易並推出預期的資本調動措施後，有信心可落實公司中期財務目標，包括令每股普通股核心盈利錄得 10%至12%的增幅，以及錄得 13%以上的普通股股東資金核心回報率。

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