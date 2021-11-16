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歐盟同意加強制裁 白俄羅斯揚言報復

環球社會熱點 10:52 2021/11/16

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白俄羅斯與歐盟因邊境難民問題而關係漸趨緊張，歐盟近日宣布同意加強制裁白俄，目標社對所有造成今次波蘭等多國邊境難民問題的參與者。白俄總統盧卡申科揚言報復，表明不會收回。

白俄威脅報復歐盟 加強制裁即斷天然氣供應 【下一頁】

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）周一（15日）表示，27個成員國外長一致同意加強制裁白俄，並指決定反映歐盟堅決反對以難民獲取政治目標的決心。歐盟指控白俄總統盧卡申科（Alexander Lukashenko），同意中東難民湧往波蘭邊境，尋求進入歐盟。

博雷利表示，未來數周將決定制裁名單，預計包括所有釀成歐盟多國湧入邊境非法難民事件的參與者，如人物﹑航空公司及旅遊中介等。屆時，歐盟將凍結有關對象的資產，並發出旅遊禁令。

    點擊圖片放大
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歐盟擴大制裁白俄 指有航空公司涉助運難民 【下一頁】

歐盟外交人員透露，新制裁名單可能會在兩周後出爐，希望確保名單沒有滴水不漏，避免被告上歐洲法院的風險。外交人員更指，歐盟亦會就進一步加強制裁白俄兩大經濟命脈煙草及碳酸鉀工業展開討論。

白俄總統盧卡申科同日得悉後表明，將會報復歐盟。盧卡申科指摘歐盟試圖用制裁恐嚇白俄，白俄將會捍衛自身並不會後退。然而，盧卡申科未有明言任何報復手段。此前，盧卡申科曾聲稱截斷歐盟天然氣供應報復。

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責任編輯：吳漢培

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