接力香港大獎2021　表揚家族企業　鼓勵代代相傳造福社會

▲ 傳承學院榮譽主席陳裕光博士與一眾嘉賓及得獎機構代表大合照

家族企業在全球各地皆佔有重要的席位，其傳承和持續發展除了對個人或家族的興衰有影響外，對社會及經濟發展、就業及社會和諧等均有影響。傳承學院榮譽主席陳裕光博士指，有7成上市企業是家族企業，當中有8成企業欠傳承計劃，因此家族管理及傳承計劃對於家族企業至關重要。



成立於2012年的傳承學院，致力為家族企業提供支援，協助華人家族企業世代相傳，並舉辦年度盛事「傳承大獎」，表揚一眾家族企業在不同領域上的貢獻。自2018年起，傳承學院更策劃「接力香港」運動，以跨世代、跨行業、跨界別的文化活動為基礎，透過教育、研究、論壇、出版、慈善等方式鼓勵及協助企業計劃傳承事宜。



5C評核 表揚傳承思維



新冠肺炎疫情為社會帶來各種危機，傳承學院借機會舉辦了第一屆「接力香港大獎」，鼓勵企業交棒和接棒，承先啟後，代代相傳，為社會注入正能量。而第二屆的「接力香港大獎」亦秉承了上屆的宗旨，發掘香港的中小企業當中的傳承計劃，嘉許有傑出表現的兩代人，包括願意交棒的企一代，以及有能力且有意願接棒的企二代，以表揚他們對家族企業持續發展的重視。



「有別於『傳承大獎』的得獎者是橫跨三代的大家族企業、上市公司，『接力香港大獎』的得獎企業主要是中小企，涵蓋化工、餐飲、保險、創新科技及護老服務等行業。」陳裕光博士強調，「傳承」並不是大家族企業的專利，任何行業、任何企業規模共要有「傳承的思維」，都可以「接力」。



「接力香港大獎」的評審準則包括Competence（才能）、Commitment（承擔）、Character（品格）、Collaboration（合作）、Communication（溝通）的「5C」。陳裕光博士分享，一眾獲獎企業以不同方式為傳承作規劃，例如為企二代提供定位培訓、強調轉型及推動網上營銷、培育下一代開創性、國際化思維等。



強調守業及創新 拒絕抱殘守缺



「傳承」和「創新」是家族企業持續發展的關鍵。陳裕光博士認為「傳承」需要周全的規劃，過程中更會面對不少挑戰。他舉例︰「年輕一代有自己追求的目標、兩代人之間的合作或有摩擦，甚至可能遇上財困、上一代離世等突發情況，這均會為傳承帶來考驗。」他相信優秀的企業二代，能對家族有認知、有承擔、有歸屬感、有光榮感，能夠以家族根基和價值觀出發。



與此同時，陳裕光博士認為企二代在守業之餘，更要「創新」。「身處在日新月異的世界，企二代要與時並進，擁抱科技、結合創新思維、以嶄新的管理思維及模式，助企業渡過危機，令企業得以提升和轉型，不能再擔任看守者的角色。」



「一個時代的人只可做一個時代的事。」他認為，年輕新一代的成長環境、教育水平、視野跟上一代不同，新一代的能力所創造的價值並不會輸給上一代，勉勵年輕一代不必妄自菲薄。「每個時代的人都有需要克服的困難，現今營商環境跟以往截然不同，企業面臨的轉變和挑戰極大。」他鼓勵，在面對這個時代的變化和新趨勢，這個時代的人要做的是思考如何轉化、提升企業，絕不能抱殘守缺。



「修身齊家治企善天下」



問及新一代企二代的特質，陳裕光博士以「修身」、「齊家」、「治企」、「善天下」來形容。他解釋，「修身」代表這些企二代對家族身份有認同感、對家族有歸屬感，為家族感到光榮；「齊家」則代表他們除了是企業領袖外，在家族之中擔當領袖角色，維持家族和諧；「治企」則反映他們能夠在新時代中「接棒」，令企業得以提升和轉化；「善天下」則代表企二代在注重企業盈利的同時，關心社會和環境，以不同方式造福社會和地球。



陳裕光博士更讚賞新一代的企業領袖，對公義的社會、環保減排、實踐企業社會責任、聚焦影響力投資（Impact Investment）等更關注，並藉種種「善天下」的舉動，為世界帶來正面影響。

▲ 陳裕光博士與一眾得獎機構代表大合照。

▲ 陳裕光博士相信，年輕新一代在面對現今社會的各種轉變和挑戰，能夠積極應對變化和新趨勢，發揮「傳承」和「創新」精神，貢獻社會。

（資料由客戶提供）