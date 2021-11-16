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【疫市營商】Burger King母企斥77.9億　收購三文治連鎖店Firehouse Subs

商業 10:42 2021/11/16

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漢堡王（Burger King）母企Restaurant Brands International，將以10億美元（約77.9億港元）收購三文治連鎖品牌Firehouse Subs。（Firehouse Subs Facebook截圖）

漢堡王（Burger King）母企Restaurant Brands International（美：QSR），將以10億美元（約77.9億港元）收購三文治連鎖品牌Firehouse Subs，也將為旗下第四個品牌。當中包括Popeyes Louisiana Kitchen和Tim Hortons。

Restaurant Brands International行政總裁Jose Cil在一份聲明中表示，我們看到Firehouse Subs在美國和國際擁有巨大的潛力，並將透過公司的專業知識，擴大該品牌的全球特許經營商的網絡，以及加快數碼能力。

【好想去旅行】全日空聯乘《鬼滅之刃》推主題客機　與劇中角色一同搭飛機

Firehouse Subs成立1994年，在美國有約1,200家門店，現時大部份門店由特許經營商經營。今年首10個月中，同店銷售額與兩年前同期比較增長20%。其預計於2021年，所有門店包括品牌擁有的門店，和特許經營店的銷售額，將達到11億美元（約85.7億港元）。

【消費優惠】第二輪電子消費券到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

是次的交易預計在未來數月完成。而交易完成後，Firehouse的總部仍然留在佛羅里達州，其行政總裁Don Fox和財務總監Vincent Burchianti預計將會留任。

【網購商機】網店疫下銷售急增4至5倍　擴大客源多找KOL、YouTuber宣傳

責任編輯：馬意文

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