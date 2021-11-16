環球增長緩慢　亞洲仍保持巨大機遇

多年來，全球投資者以美國為中心，但在過去十年，他們開始關注另一全球增長引擎—中國市場。在增長乏力的環境中，他們持續認識到亞洲的龐大機遇。

新冠疫情的出現再次提醒了市場，亞洲對世界其他地區的重要性。全球供應鏈圍繞著亞洲的工廠和物流業，在疫情初期的封城期間洲與洲之間的供應緊張。而這些供應鏈日漸包括世界一流的科技。中國和印度近十億工人加入全球勞動力之列，台灣在半導體技術方面領先世界，東盟國家亦見證了快速增長。因此，對某些產品如商品、農產品和奢侈品的需求現在已更多地來自亞洲區，以至於投資者必須對亞洲趨勢有敏銳的了解，才能有效評估金屬和採礦、非必需消費品、基本消費品、以及半導體等多個行業。潔淨能源機遇是我們「能源發展投資籃子」的一部分，亞洲亦佔據其中。例如，最大的電動汽車電池製造商位於亞洲，由中國、韓國和日本主導。

亞洲市場充滿機遇，其固定收益市場繼續經歷資本深化的進程。亞洲企業和主權債券是我們關注的幾個資產類別的重要部分，並且是其他資產類別的關鍵影響因素。我們認為，中國和全球氣候問題是影響市場發展的兩個重點。以下將深入探討有關問題。

儘管中國面對人口壓力，但中國政府愈來愈接受溫和的增長目標（著重質素多於數字），並專注於更公平的增長及防止過度擴張，避免在長期對中國構成風險。中國的溫和增長仍然領先世界，其集中於透過科技創新提高生產力，這是人口老化走向富裕的途徑。勞工生產率和城市化是主要的推動因素。中國的長期趨勢，如數碼化、財富增長和消費已經站穩腳跟，投資者可仔細考慮利用哪些策略來捕捉中國和新興市場這些長期機遇。

環境、社會及管治（ESG）趨勢亦在亞洲萌芽，不僅是因為其蓬勃發展的電動汽車行業，更因為亞洲將成為其中一個受氣候變化影響最嚴重的地區。另一原因是我們關注的亞洲資產類別中， ESG 的三個組成部分均有很大的改善空間。雖然過渡至使用可再生能源、新的環境法規和各國的減排承諾並不完全一致，但這些發展仍令人鼓舞。然而，這些措施只是縮小問題與補救措施之間的差距（中國和印度仍然是前10名的碳排放國）。這些在ESG方面的差距或可為具有遠見的投資者帶來跨越多年的投資機會。雖然中國起步較遲，但其爭取在2030年或之前達到碳峰值，並在2060年實現碳中和。假設所有國家均能實現其既定目標，中國從峰值到中和的目標為30年，較歐洲的60年及美國的45年為短。

作者：柏瑞投資環球多元資產主管Michael Kelly