【佳兆業系】佳兆業證券突停內地客開戶　籲客戶本周五前轉出資金及證券

佳兆業系內3家公司佳兆業美好 （02168） 、佳兆業健康 （00876） 、佳兆業資本 （00936） 今日復牌，但本地傳媒報道，佳兆業 （01638） 旗下的佳兆業證券昨晚突然公布，即時暫停所有以內地身分證及護照人士開戶，並聲稱「為保障您的權益」，呼籲客戶在本周五（19日）前，轉出所有存放在該行的資金及證券。

佳兆業證券昨晚則在官網告示，指「為積極響應監管機構對跨境券商的合規性要求，據內地有關法律法規規定，擬暫停向持內地身分證/護照開戶的客戶提供證券服務」。

為保障客戶的資產權益，要求客戶於11月19日前轉出所有存放在該行的證券及現金。該公司強調，除與持有內地身分證或護照開戶的客戶相關業務之外，其他客戶服務維持正常。

內地媒體此前點名富途證券（美：FUTU）及老虎證券（美：TIGR），批評兩家證券行搞跨境互聯網券商業務，在未取得境內相關牌照下，提供美股、港股買賣，質疑從事非法金融活動；部分媒體又批評「某些所謂的跨境金融業態，極易成為少數人違規跨境資本輸出的工具，可能面臨資本外流等風險」。

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