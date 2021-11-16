【港股市況】恒生指數半日升267點　濠賭股造好銀娛升逾7%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

「習拜會」展開，港股高開55點，其後走勢反覆向上，恒生指數半日升267點，報25658點，成交659億元。恒生科技指數升1.2%，報6683點。濠賭股造好，銀娛 （00027） 升逾7%；金沙 （01928） 升近7%；美團 （03690） 升逾2%；騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 升逾1%。

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焦點新聞︰

【恒指季檢】恒指周五公布季檢 哪些是潛力藍籌？

即市走勢︰

【12：00】恒生指數半日升267點，報25658點，成交659億元。恒生科技指數升1.2%，報6683點。濠賭股造好，銀娛 （00027） 升逾7%；金沙 （01928） 升近7%；美團 （03690） 升逾2%；騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 升逾1%。

【11：51】【濠賭股】濠賭股造好 銀娛升逾7%、新濠永利齊飈7-8%

【11：41】港股中午收市前升約265點，報25656點；科指升1.1%，報6674點。

【11：30】內地股市半日向好，上證升0.3%；深證升0.5%；創業板指升0.3%。

【11：06】美團 （03690） 升逾2%，高見296.6元，帶領大市升約200點，至25600點關口。

【11：04】滬港聯合 （01001） 曾升最多1.1倍，破頂高見0.65元，最新升77%，報0.54元，成交234萬元。

【10：59】恒騰 （00136） 反覆再轉跌逾4%，破底低見1.56元。

【10：51】創維 （00751） 股價昨日破頂高見6.61元後，今早回吐逾7%，低見5.91元。

【10：43】大市升幅擴大至逾200點，恒指升227點，報25618點；科指升0.6%，報6645點。

【10：38】微創機器人 （02252） 破頂高見73.45元後，股價回吐5%，低見64.6元。

【10：36】【新股IPO】內地連鎖中醫診所固生堂評估在港上市需求 集資最多31億元

【10：35】保利物業 （06049） 升近20%，公司擬用不超總股本的10%進行員工股權激勵。

【10：30】港股早段維持逾百點升幅，恒指升137點報25528點；科指升0.4%，報6625點。

【10：23】銀娛 （00027） 升幅擴大至逾5%；金沙 （01928） 升逾6%。另外，美高梅 （02282） 升逾4%；永利 （01128） 升逾7%；澳博 （00880） 升半成；新濠 （00200） 亦升近5%。澳門日前進一步放寬預約接種第3劑新冠病毒疫苗的條件，其中所有18歲或以上接種新冠病毒滅活疫苗第2劑滿6個月且沒有禁忌症人士，都可以預約接種第3劑新冠病毒疫苗。

【10：15】農夫山泉 （09633） 升半成，高見47.3元。

【10：14】中國核能科技 （00611） 再升逾8%，破頂高見1.32元。中國核能此前公布，以每股0.882元發行約5.4億股新股予深圳上市上市的南山控股，成為單一最大股東，有關交易需待股東批准。

【09：57】恒大系造好，中國恒大 （03333） 升半成，高見2.91元；恒大物業 （06666） 、恒大汽車 （00708） 升逾1%；恒騰 （00136） 轉升近3%。

【09：56】中國黃金 （02099） 績後跌幅擴大至15%，低見21.75元。

【09：51】濠賭股造好，其中藍籌股銀娛 （00027） 升逾3%；金沙 （01928） 升逾4%。

【09：47】大市早段升幅擴大至約175點，報25566點；科指升0.4%，報6627點。

【09：47】吉利 （00175） 早段升逾4%，高見26.45元；比亞迪 （01211） 、廣汽 （02238） 、長汽 （02333） 逆市跌1%。

【09：45】滬港聯合 （01001） 發盈喜，預期中期公司擁有人應佔溢利將不少於4800萬元，按年增長不少於1.02倍，滬港聯合股價升逾47%，破頂高見0.5元。

【09：42】佳兆業健康 （00876） 復牌後升逾21%，高見0.118元；佳兆業美好 （02168） 跌逾13%，破底低見12.6元；佳兆業資本 （00936） 暫無升跌未見成交。

【09：42】【佳兆業系】佳兆業證券突停內地客開戶 籲客戶本周五前轉出資金及證券

【09：38】ATMX早段個別發展，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升0.7%；美團 （03690） 逆市跌0.4%；小米 （01810） 升0.5%。

【09：34】恒騰 （00136） 股價早段逆市跌逾2%，低見1.63元；恒大汽車 （00708） 升0.3%，見3.83元。

【恒大系】騰訊再減持恒騰套現1.7億元 恒大持恒大汽車好倉升至66.77%

【09：33】保利物業 （06049） 早段升逾13%，高見52元。

【09：28】中國黃金國際 （02099） 首九個月盈利2.1億元美元，按年升2.7倍，惟股價績後低開逾6%。

中國黃金國際第三季多賺一成 每股盈利13.11美仙

【09：22】恒生指數開報25446點，升55點。恒生科技指數升0.2%，報6612點。騰訊 （00700） 升逾1%；滙豐 （00005） 升0.8%；佳兆業美好 （02168） 復牌跌逾9%破底。

【佳兆業停牌】佳兆業系內3家公司復牌 稱業務經營情況正常

【09：13】期指開報25367點，跌9點。

【08：58】「習拜會」展開。央視報道，中美兩國元首視頻會晤於早上8時46分開始。

【08：57】恒指黑期升約36點，報25385點；道指期貨升15點，報36103點。

【07：45】【新股IPO】百心安2185今日起招股 一手入場費約12389元

【07：45】港股ADR收報25437點，升47點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報45.18元，較港收市價低0.12元或近0.3%；騰訊 （00700） ADR折合報486.72元，較港收市價高1.52元或0.3%。

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【07：30】市場揣測特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克繼續減持股份，股價最多挫5.3%；收市跌幅縮窄至1.9%，險守千美元關。市傳拜登最快本周決定聯儲局主席人選，美股反覆，道指一度升135點，收市倒跌12點，報36087點；標指跌不足1點，報4682點；納指跌7點，報15853點。

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【開市9點半】「習拜會」聚焦中美關稅形勢會否改善 摩通：助改善中資股估值

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責任編輯︰梁浩碩