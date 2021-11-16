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【新股IPO】百心安2185今日起招股　一手入場費約12389元　孖展未足額

新股IPO 21:25 2021/11/16

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【新股IPO】百心安2185今日起招股　一手入場費約12389元

百心安 （02185） 今日（11月16日）起至11月19日招股。綜合市場資料，首日孖展錄得1500萬元，未足額認購。內地創新介入式心血管裝置公司百心安計劃發行1793.7萬股H股，一成於香港作公開發售，集資最多4.4億元，招股價最高24.53元，每手500股，一手入場費12388.6元。百心安預期將於11月26日掛牌。

百心安生物望要從事介入式心血管裝置，專注全降解支架（BRS）療程及腎神經阻斷（RDN）療程。公司尚未錄得收入，截至去年全年，虧損錄近3.3億元人民幣，研發開支2.5億元人民幣。截至今年6月30日6個月，虧損近2億元人民幣，研發開支1.2億元人民幣。

所得款項淨額約90%將用於開發及商業化其核心產品Bioheart®以及其他主要在研產品；10%用作一般企業及營運資金用途。

【新股IPO】上海百心安生物今起進行上市前預演　集資約23.3億元、估值高達112億元

【ET開市直擊】習拜會有冇驚喜？ 繼續尋找通脹主題股（附time code） 

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

責任編輯︰梁浩碩

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