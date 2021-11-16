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【通脹前景】英央行長:對通脹非常不安 拉加德 : 中期回落

股市 01:17 2021/11/16

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英倫銀行行長貝利(Andrew Bailey)表示，對於通脹前景感到非常不安，不同意金融市場指央行不重視通脹的說法。他說，大部分貨幣政策委員會(MPC)委員仍普遍採取觀望態度，期望看到經濟前景良好的更確實數據，因此作出不加息的決定。。
英倫銀行在本月議息後決定維持利率不變，令到市場意外。貝利周一出席英國國會一個委員會會議時指出，勞動市場十分緊俏，預期撤銷寬鬆貨幣政策不會導致失業率上升。
金融市場普遍仍然預期MPC在12月加息。MPC委員桑德斯(Michael Saunders)表示，暫時看不到通脹與工資出現關連性上升的情況，但通脹高企情況合乎加息條件。
歐洲央行行長拉加德則預期，歐羅區通脹率將隨着經濟反彈而緩解，並會在中期內回落至2%目標以下; 預期明年的工資增速可能高於今年，但第二輪效應的風險仍然有限。
她稱歐央現在如對當前形勢採取任何緊縮措施，實際上弊大於利，因為這些措施將在通脹率實際上回到較低水平時開始產生影響。
她重申，明年加息不太可能發生 ; 讓貨幣政策包括對資產購買計劃的適當微調，以支持整個歐羅區的經濟復甦，以及通脹可持續回到歐央行的目標，仍然很重要。

歐洲央行副行長金多斯(Luis de Guindos)表示，通脹驅動因素本質上屬於暫時，通脹預期並未脫離央行錨定的目標。不過，能源價格上漲和供應鏈樽頸問題所帶動的高通脹，可能比數個月前人們所預期的持續時間更長，央行放慢買債步伐的可能性變得更大，現在可能是各國考慮開始逐步實施宏觀審慎政策的適當時候。

 責任編輯：柯志宏

歐洲央行 英倫銀行 拉加德 通脹 議息 失業率 歐元

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