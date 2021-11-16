【券商點睇】乳業啟動新一輪漲價潮 業績提振更勝往昔

近10年以來，乳製品行業經歷了3輪漲價潮。第一輪漲價潮發生在2009至2010年，第二輪提價發生在2013至2014年，第三輪提價發生在2020年後。

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回顧三輪漲價潮，國盛證券認為都是因上游供需不平衡，原奶價格快速上漲帶動。同時，對比上兩輪提價周期，本輪的表現方式和效果都會有所不同。第一，本輪提價後續或將以減少促銷的方式變相實現。當前，常溫奶板塊主要依靠均價提升推動增長，量增已然有限，競爭格局也逐步清晰。伊利、蒙牛（02319）戰略重心正在發生錯位。此外，各家乳製品企業的銷售費用率歷年也是居高不下，因此應對成本上行，減少促銷費用變相提價對乳制品企業來說或將是更好的選擇。

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第二，本輪「提價」傳導效果或將優於上兩輪。自2020年後，伊利、蒙牛兩家企業均在精簡費用投放，費用率整體呈現下行趨勢。同時，二綫的光明、三元、新乳業等企業精耕區域市場，差異化競爭，費用率也有所收縮。因此，本輪的提價對淨利率的提振預計優於上兩輪。

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記者：林衛