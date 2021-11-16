【贛鋒鋰業】鋰價進入超級周期上行階段 信達首予買入評級

信達證券報告指，贛鋒鋰業（01772）為鋰行業全球龍頭企業，未來鋰鹽產能規模將持續擴大、儲備鋰資源產能將逐步釋放，以及固態鋰電池業務日趨成熟，同時公司所處鋰電行業正處於高速成長階段，首次覆蓋，給予公司「買入」評級。

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該行指，公司在鋰資源多元布局，積極拓展鋰鹽產能規模，目前擁有年產能碳酸鋰4.3萬噸、氫氧化鋰8.1萬噸、金屬鋰2,000噸。其中氫氧化鋰產能規模目前全球最大。未來5年內公司鋰資源端產量將大幅提升，為鋰鹽大規模生產提供堅實保障。目前公司鋰礦主要來自於澳洲Mt Marion和Pilbara鋰輝石礦的包銷，未來隨著阿根廷C-O、Mariana鹽湖項目以及墨西哥Sonora鋰黏土項目逐步投產，鋰資源自給率將大幅提升。

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信達證券表示，目前百川電池級碳酸鋰價格已經突破每噸20萬元，鋰輝石價格仍在加速上漲。隨着晶片供應逐步恢復，該部分遞延需求有望在明年上半年得以釋放，增加鋰需求邊際增量，需求淡季不淡疊加產業鏈持續維持低庫存，預計2022年鋰供需仍將維持緊缺狀態，鋰價具有長足的上漲時間和空間。

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記者：林衛