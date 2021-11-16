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【ET開市直擊】習拜會有冇驚喜？ 繼續尋找通脹主題股（附time code）

股市 08:50 2021/11/16

分享：

美國總統拜登和中國國家主席習近平今早進行視頻會議，對港股開市有否啟示？另外，北水上日走資逾15億元，沽出騰訊 （00700） 、舜宇光學  （02382）  及比亞迪  （01211） ；另邊廂趁配股低吸融創中國 （01918） ，內房股又點睇？富昌證券環球投資策略副總裁李卓穎（Vivian）今早9時於《ET開市直擊》為你跟進市況。

Time code
00：00 - 大市今日焦點速覽　
00：40 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
01：51 - 亞太股市早段市況速報
03：07 - 美國現處滯脹初期　通脹海嘯主因供應鏈帶動
06：54 - 疫情後經濟活動回復才可望解決滯脹
08：50 - 未來或維持高通脹　
09：01 - 抗通脹可買咩股？評SPDR S&P Global Natural Resources ETF（美：GNR） 
11：09 - 全球大趨勢發展新能源　令傳統能源企業增產意欲減
12：55 - SPDR S&P Global Natural Resources ETF（美：GNR）、Energy Select Sector SPDR Fund（美：XLE）現可分段吸納？
15：09 - 環球通脹可留意商品、農產品ETF
15：44 - Avis Budget Group， Inc. （美：CAR）是通脹之下的選擇之一
19：12 - Lucid（美：LCID）前景走勢點睇？
21：44 - 業績零售美股點揀？可留意Walmart（美：WMT）、P&G（美：PG）
23：38 - HERMES INTL（美：RMS.PA） 提價能力高　現價可買入抗通脹？
26：15 - 比較歐洲股 vs 美股ADR
29：59 - 港股上日市況速覽+北水盤路、開市前市況速報
31：11 - ET個股推介 - 農夫山泉 （09633）
32：31 - 大摩調低港股最牛目標價　恒指方向短期未明確
36：15 - 龍頭科網股不宜亂搏反彈
37：03 - 業績科技股留意邊隻？看好百度 （09888）
41：54 - 恒指早段市況速覽
42：54 - 觀眾問股：現時買美股會否買得太遲？
45：00 - 美股宜分注買勿all in
46：20 - 三倍做多納斯達克指數ETF（美：TQQQ）短綫操作策略
48：08 - 元宇宙宜等急升後回吐才買入
48：31 - 觀眾問股：三倍放空納斯達克指數ETF（美：SQQQ）　不建議做納指淡倉？
50：51 - 觀眾問股：元宇宙概念股Unity （美：U） 182元有貨應現價止賺？
53：54 - 觀眾問股：元宇宙概念美股有何推介？評Roundhill Ball Metaverse ETF（美：META）ETF、Shopify（美：SHOP）
58：24 - 觀眾問股：創科實業 （00669） 走勢點睇？沒貨現價可買入？
59：20 - 觀眾問股：越秀房產基金 （00405） 3.5元買入如何部署？
1：00：49 - 高息股可留意置富 （00778） 、領展 （00823）
1：01：36 - 觀眾問股：敏華 （01999） 甚麼價位可買入？上望多少？
1：02：42 - L’OCCITANE （00973） 收購後急升　現價追入太進取？
1：04：13 - 恒指早段市況速覽
1：06：39 - 財經日誌提提你
1：06：57 - 觀眾問股：富昌證券有美股戶口服務？
1：08：16 - 觀眾問股：李卓穎（Vivian）炒美股年資？
1：08：59 - 女性選股、睇市有何特點？

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欄名 : ET開市直擊

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