【ET開市直擊】習拜會有冇驚喜？ 繼續尋找通脹主題股（附time code）

美國總統拜登和中國國家主席習近平今早進行視頻會議，對港股開市有否啟示？另外，北水上日走資逾15億元，沽出騰訊 （00700） 、舜宇光學 （02382） 及比亞迪 （01211） ；另邊廂趁配股低吸融創中國 （01918） ，內房股又點睇？富昌證券環球投資策略副總裁李卓穎（Vivian）今早9時於《ET開市直擊》為你跟進市況。

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00：00 - 大市今日焦點速覽

00：40 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

01：51 - 亞太股市早段市況速報

03：07 - 美國現處滯脹初期 通脹海嘯主因供應鏈帶動

06：54 - 疫情後經濟活動回復才可望解決滯脹

08：50 - 未來或維持高通脹

09：01 - 抗通脹可買咩股？評SPDR S&P Global Natural Resources ETF（美：GNR）

11：09 - 全球大趨勢發展新能源 令傳統能源企業增產意欲減

12：55 - SPDR S&P Global Natural Resources ETF（美：GNR）、Energy Select Sector SPDR Fund（美：XLE）現可分段吸納？

15：09 - 環球通脹可留意商品、農產品ETF

15：44 - Avis Budget Group， Inc. （美：CAR）是通脹之下的選擇之一

19：12 - Lucid（美：LCID）前景走勢點睇？

21：44 - 業績零售美股點揀？可留意Walmart（美：WMT）、P&G（美：PG）

23：38 - HERMES INTL（美：RMS.PA） 提價能力高 現價可買入抗通脹？

26：15 - 比較歐洲股 vs 美股ADR

29：59 - 港股上日市況速覽+北水盤路、開市前市況速報

31：11 - ET個股推介 - 農夫山泉 （09633）

32：31 - 大摩調低港股最牛目標價 恒指方向短期未明確

36：15 - 龍頭科網股不宜亂搏反彈

37：03 - 業績科技股留意邊隻？看好百度 （09888）

41：54 - 恒指早段市況速覽

42：54 - 觀眾問股：現時買美股會否買得太遲？

45：00 - 美股宜分注買勿all in

46：20 - 三倍做多納斯達克指數ETF（美：TQQQ）短綫操作策略

48：08 - 元宇宙宜等急升後回吐才買入

48：31 - 觀眾問股：三倍放空納斯達克指數ETF（美：SQQQ） 不建議做納指淡倉？

50：51 - 觀眾問股：元宇宙概念股Unity （美：U） 182元有貨應現價止賺？

53：54 - 觀眾問股：元宇宙概念美股有何推介？評Roundhill Ball Metaverse ETF（美：META）ETF、Shopify（美：SHOP）

58：24 - 觀眾問股：創科實業 （00669） 走勢點睇？沒貨現價可買入？

59：20 - 觀眾問股：越秀房產基金 （00405） 3.5元買入如何部署？

1：00：49 - 高息股可留意置富 （00778） 、領展 （00823）

1：01：36 - 觀眾問股：敏華 （01999） 甚麼價位可買入？上望多少？

1：02：42 - L’OCCITANE （00973） 收購後急升 現價追入太進取？

1：04：13 - 恒指早段市況速覽

1：06：39 - 財經日誌提提你

1：06：57 - 觀眾問股：富昌證券有美股戶口服務？

1：08：16 - 觀眾問股：李卓穎（Vivian）炒美股年資？

1：08：59 - 女性選股、睇市有何特點？

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