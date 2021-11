【ET開市直擊】習拜會有冇驚喜？ 繼續尋找通脹主題股（附time code）

美國總統拜登和中國國家主席習近平今早進行視頻會議,對港股開市有否啟示?另外,北水上日走資逾15億元,沽出騰訊 (00700) 、舜宇光學 (02382) 及比亞迪 (01211) ;另邊廂趁配股低吸融創中國 (01918) ,內房股又點睇?富昌證券環球投資策略副總裁李卓穎(Vivian)今早9時於《ET開市直擊》為你跟進市況。

00:00 - 大市今日焦點速覽

00:40 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

01:51 - 亞太股市早段市況速報

03:07 - 美國現處滯脹初期 通脹海嘯主因供應鏈帶動

06:54 - 疫情後經濟活動回復才可望解決滯脹

08:50 - 未來或維持高通脹

09:01 - 抗通脹可買咩股?評SPDR S&P Global Natural Resources ETF(美:GNR)

11:09 - 全球大趨勢發展新能源 令傳統能源企業增產意欲減

12:55 - SPDR S&P Global Natural Resources ETF(美:GNR)、Energy Select Sector SPDR Fund(美:XLE)現可分段吸納?

15:09 - 環球通脹可留意商品、農產品ETF

15:44 - Avis Budget Group, Inc. (美:CAR)是通脹之下的選擇之一

19:12 - Lucid(美:LCID)前景走勢點睇?

21:44 - 業績零售美股點揀?可留意Walmart(美:WMT)、P&G(美:PG)

23:38 - HERMES INTL(美:RMS.PA) 提價能力高 現價可買入抗通脹?

26:15 - 比較歐洲股 vs 美股ADR

29:59 - 港股上日市況速覽+北水盤路、開市前市況速報

31:11 - ET個股推介 - 農夫山泉 (09633)

32:31 - 大摩調低港股最牛目標價 恒指方向短期未明確

36:15 - 龍頭科網股不宜亂搏反彈

37:03 - 業績科技股留意邊隻?看好百度 (09888)

41:54 - 恒指早段市況速覽

42:54 - 觀眾問股:現時買美股會否買得太遲?

45:00 - 美股宜分注買勿all in

46:20 - 三倍做多納斯達克指數ETF(美:TQQQ)短綫操作策略

48:08 - 元宇宙宜等急升後回吐才買入

48:31 - 觀眾問股:三倍放空納斯達克指數ETF(美:SQQQ) 不建議做納指淡倉?

50:51 - 觀眾問股:元宇宙概念股Unity (美:U) 182元有貨應現價止賺?

53:54 - 觀眾問股:元宇宙概念美股有何推介?評Roundhill Ball Metaverse ETF(美:META)ETF、Shopify(美:SHOP)

58:24 - 觀眾問股:創科實業 (00669) 走勢點睇?沒貨現價可買入?

59:20 - 觀眾問股:越秀房產基金 (00405) 3.5元買入如何部署?

1:00:49 - 高息股可留意置富 (00778) 、領展 (00823)

1:01:36 - 觀眾問股:敏華 (01999) 甚麼價位可買入?上望多少?

1:02:42 - L’OCCITANE (00973) 收購後急升 現價追入太進取?

1:04:13 - 恒指早段市況速覽

1:06:39 - 財經日誌提提你

1:06:57 - 觀眾問股:富昌證券有美股戶口服務?

1:08:16 - 觀眾問股:李卓穎(Vivian)炒美股年資?

1:08:59 - 女性選股、睇市有何特點?

