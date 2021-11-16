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【ET開市直擊】習拜會有冇驚喜？ 繼續尋找通脹主題股（歡迎到本節目留言區即時交流）

股市 05:00 2021/11/16

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美國總統拜登和中國國家主席習近平今早進行視頻會議，對港股開市有否啟示？另外，北水上日走資逾15億元，沽出騰訊 （00700） 、舜宇光學  （02382）  及比亞迪  （01211） ；另邊廂趁配股低吸融創中國 （01918） ，內房股又點睇？富昌證券環球投資策略副總裁李卓穎（Vivian）今早9時於《ET開市直擊》為你跟進市況。

欄名 : ET開市直擊

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