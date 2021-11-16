【ET開市直擊】習拜會有冇驚喜？ 繼續尋找通脹主題股（歡迎到本節目留言區即時交流） 股市 05:00 2021/11/16 分享： 美國總統拜登和中國國家主席習近平今早進行視頻會議，對港股開市有否啟示？另外，北水上日走資逾15億元，沽出騰訊 （00700） 、舜宇光學 （02382） 及比亞迪 （01211） ；另邊廂趁配股低吸融創中國 （01918） ，內房股又點睇？富昌證券環球投資策略副總裁李卓穎（Vivian）今早9時於《ET開市直擊》為你跟進市況。 欄名 : ET開市直擊 最新專欄文章 更多 【ET開市直擊】本周嘉賓預告 做好開市準備（11月15日-19日） 2021/11/15 【ET開市直擊】本周嘉賓預告 做好開市準備（11月15日-19日） 【ET開市直擊】聚焦阿里巴巴9988業績 環球通脹升溫談投資策略（附time code） 2021/11/15 【ET開市直擊】聚焦阿里巴巴9988業績 環球通脹升溫談投資策略（附time code） 【ET開市直擊】內房股挾升帶挈水泥股？ 中芯業績對芯片股啟示（附time code） 2021/11/12 【ET開市直擊】內房股挾升帶挈水泥股？ 中芯業績對芯片股啟示（附time code） 【ET開市直擊】本周嘉賓預告 做好開市準備（11月8日-12日） 2021/11/11 【ET開市直擊】本周嘉賓預告 做好開市準備（11月8日-12日） 【ET開市直擊】騰訊績差股價危？ 「雙11」要睇啲乜（附Time code） 2021/11/11 【ET開市直擊】騰訊績差股價危？ 「雙11」要睇啲乜（附Time code） 拜登 投資策略 港股 配股 騰訊 中國