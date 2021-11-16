【券商點睇】天風證券稱內房政策底已現 還需要怎樣維穩？

天風證券指，國內房地產的政策底已經出現，包括9月底房地產金融工作會要求「維護房地產市場的平穩健康發展，維護住房消費者合法權益」；10月中旬第三季度人民銀行發布會提到「部分金融機構對『三綫四檔』融資管理規則存在一些誤解，原本應該合理支持的新開工項目得不到貸款」。

【港股展望】 大摩持審慎態度 預測明年底恒指目標25000點 附大摩最新8大「焦點股」名單，請按【見下頁】

此外，10月下旬金融街論壇，國務院副總理劉鶴表示「合理的資金需求正在得到滿足」，人行副行長潘功勝提到「風險偏好過度收縮的行為逐步得以矯正」。然而，能不能穩住房地產的下行趨勢，未有定數。該行認為，目前政策主要在居民融資端稍有緩和，按揭貸款額度和利率放鬆，對表內融資高壓也有糾正，避免金融機構對全行業甚至上下游進一步抽貸斷貸、擠兌流動性。

【延伸閱讀】2022年部署：中金料國指未來12個月具雙位數上升空間 推薦16隻港股為明年首選，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

目前看，居民房貸放鬆對銷售和企業回款能起到一定作用，但是地方加強預售資金監管削弱了居民房貸放鬆的利好，目前房企融資端改善尚不明確，要穩住銷售，需求側政策（限購限售）有待進一步放鬆。如果供給側政策（三道紅綫、預售資金監管）鬆動，那麼對地產投資可以樂觀一些，但政策較難改變。因此投資見底的標誌，可能是行業出現大量自發性併購，槓桿率低、現金流充裕的大企業合併一部分民營房企。

【同場加映】青姐話：機深禍更深 港股晴轉陰

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛