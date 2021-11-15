【大灣區】滙豐：大灣區新經濟企業增長勁　加碼預留18億美元信貸額度

▲ 滙豐香港工商金融中小企業主管王海珍（右）、貿發局研究總監關家明。（湯致遠攝）

滙豐香港工商金融中小企業主管王海珍出席活動時表示，大灣區內的中小企數量多，衍生對銀行服務的需求。她指，客戶對「大灣區+」科技信貸基金的需求上升，近月已增加計劃的信貸額度至11.3億美元，連同今年8月推出的7億美元醫療信貸基金，已先後為大灣區新經濟企業預留超過18億美元信貸額度。

科技信貸基金早在2019年推出，初始額度8.8億美元，至今年將計劃加碼至11.3億美元。而醫療信貸基金則旨在為區內高速成長的醫療產業企業提供信貸融資，目前計劃進度理想。

王海珍又指，目前專注在大灣區吸納新客，去年推出遙距開戶服務後，處理於大灣區有業務的新增中小企開戶數目亦見理想增幅。

她續指，未來會循「一站式」銀行服務發展，例如最近推出的大灣區企業「四通」服務，方便大灣區企業在賬戶、付款、服務及信貸方面，更靈活管理三地資源及營運。

滙豐及貿發局共同進行的一項調查發現，大部份大灣區初創企業對發展前景感到樂觀。71%受訪者預期未來三年收入增長達25%以上，其中 18%受訪者甚至預期增長將超過一倍。

貿發局在今年8至9月以網上及電話問卷，訪問308家於2016年或以後成立、並在大灣區設立公司總部或辦公室的初創企業，涵蓋行業包括生物科技、資訊科技與硬件製造、創新與專業服務、新經濟和新零售。

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