【佳兆業停牌】佳兆業系內3家公司復牌、佳兆業美好低開9%　彭博：佳兆業未如期支付債息（第二版）

▲ 佳兆業系內3公司今日復牌。

佳兆業美好 （02168） 、佳兆業健康 （00876） 、佳兆業資本 （00936） 齊宣布復牌。三公司均稱，對於佳兆業控股 （01638） 有關未支付若干金融產品及停止派付2021年中期股息，並無參與上述佳兆業控股交易，亦非交易的一方，公司業務經營情況正常。佳兆業美好今早低開9.4%，開報13.68元；佳兆業健康及佳兆業資本則平開。

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彭博引述知情人士透露，佳兆業至少有部分債權人尚未收到上周應付的債券利息，並已啟動了30天的還債寬限期。報道指，佳兆業美元債券的投資者仍未收到債息。佳兆業原於11月11日和12日支付有關債息，涉及8840萬美元。

佳兆業健康及佳兆業資本：未獲得佳兆業任何財務援助

佳兆業美好指，集團一直於其日常業務過程中向佳兆業控股的若干附屬公司及聯營公司提供若干服務（物業管理服務及設備安裝服務），該等服務所產生的收益佔集團總收益的50%以下。集團繼續收取佳兆業控股的附屬公司及聯營公司的付款，且並無就收取該等付款時遇到任何重大延遲。

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佳兆業健康及佳兆業資本則表示，尚未獲得佳兆業控股之任何財務援助，認為佳兆業控股所面臨之任何流動資金問題將不會對公司營運產生重大不利影響。

（第二版加入彭博報道）

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編輯：區嘉俊