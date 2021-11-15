【保險】中銀人壽：下半年新造保費有望輕微上升　冀中港通關帶動行業增長

▲ 中銀香港副總裁龔楊恩慈（中）、中銀人壽執行總裁鄧子平（左）、臻林主席兼創始人楊維聰。（梁偉榮攝）

因疫情關係，中港仍未恢復通關。中銀人壽執行總裁鄧子平表示，今年第三季新造保費料與去年同期相若，但考慮到去年下半年疫情較嚴峻，在低基數效應下，估計今年下半年的新造保費按年可以保持持平、甚至輕微上升。

他表示，目前險企都集中本地客業務，同業競爭漸趨激烈，又坦言要再有具規模的增長必需靠外在需求推動，故他個人期望香港的疫苗接種率可以再逐漸提高。

證監會早前發布投連險產品審批的新指引，要求發行人增加產品收費透明度及減低產品複雜性。鄧子平回應時指，相信指引有助鼓勵業界更積極開發相關產品。

證監會推新投連險審批指引 低保障投連險收費勢降｜【下一頁】

此外，中銀人壽與澳門殷理基集團旗下的臻林簽訂一項戰略合作協議，展開「橫琴粵澳深度合作區」首個跨粵港澳的「保險+康養」合作項目，中銀人壽將成為臻林在大灣區首個兼香港獨家人壽保險公司戰略合作夥伴。

鄧子平稱，今次合作會集中在產品端，並主力研發人壽保險產品，未來會再評估雙方在共同投資及發展臻林項目第二期規劃的合作空間。

根據協議，雙方將會研究和制定「保險+康養」的創新業務模式，提供和開發特色退休養老和大健康產業保險產品。同時，研究設立康養業務品牌，提升雙方在大灣區康養市場的品牌影響力。

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