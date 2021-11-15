【高息股攻略】偉易達11厘息　維持中期息17美仙　收入受材料短缺和付運延誤影響

▲ 【業績】偉易達半年少賺37.8% 受材料短缺和付運延誤影響

偉易達 （00303） 公布截至9月底止6個月業績。受全球材料短缺和付運延誤影響，偉易達收入按年跌0.8%至11.1億美元，純利按年跌37.8%至7600萬美元，公司派發中期股息每股17美仙，按年不變。

期內，電子學習產品收入按年跌6.4%至4.5億美元，主要因為儘管訂單強勁，但由於材料短缺和供應鏈問題導致生產和付運延誤，令電子學習產品在北美洲的收入下跌。電訊產品按年跌3.4%至1.99億美元。承包生產服務則按年升6.6%至4.7億美元。

公布的現金淨額為2,580萬美元，包括存款及現金5,220萬美元及銀行貸款2,640萬美元，按年少81.2%，公司解釋主要是除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利減少、營運資金投資增加及派息較去年同期增加所致，強調儘管如此，集團財務狀況依然強勁，並且有足夠的流動資金，來滿足當前及未來的營運資金需求。

展望未來銷情，偉易達表示在產品需求殷切下，偉易達全部三個業務的訂單表現強勁，隨着銷售渠道庫存改善及新產品上架，集團預期電子學習產品和電訊產品下半年的銷售額將會回升，然而，承包生產服務的收入料將受全球材料短缺因素影響按年下跌，預期公司全年整體收入將較上一財政年度低。

相關文章：【盈警】偉易達料中期盈利按年跌35%至40% 主因成本上升及電子學習產品等銷售跌

【業績】偉易達股價升一成、全年純利創新高 派末期息74美仙增一倍、管理層預期新財年毛利受壓（第二版）

【增加派息】偉易達股價飈逾11% 主席﹕料今年很大機會派息比率調至9成

編輯：曾樂詩