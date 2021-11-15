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【好想去旅行】全日空聯乘《鬼滅之刃》推主題客機　與劇中角色一同搭飛機

商業 20:00 2021/11/15

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日本全日空（ANA）今日宣布，將會與《鬼滅之刃》合作，由下月起推出為期一年的共同計劃。（全日空網站圖片）

日本動漫《鬼滅之刃》仍然深受不少人歡迎，日本全日空（ANA）今日宣布，將會與《鬼滅之刃》合作，由下月起推出為期一年的共同計劃。

【數碼轉型】元宇宙與零售有關？　家樂福夥Meta為全球員工提供模擬訓練

綜合媒體報道，聯乘計劃當中包括採用《鬼滅之刃》特別設計的波音767客機，將會由明年1月底起於日本國內航線使用。艙內廣播將使用《鬼滅之刃》角色的聲音，還將有遊覽飛行。

聯乘計劃當中包括採用《鬼滅之刃》特別設計的波音767客機。（全日空網站圖片）

全日空也將陸續推出兩架噴上《鬼滅之刃》劇中主要角色，炭治郎、禰豆子、善逸、伊之助的波音 767-300ER 彩繪客機。

兒童獲贈限定《鬼滅之刃》卡牌

除了《鬼滅之刃》的主題客機外，全日空所有國內航班都將使用限定款設計紙杯提供飲品，並向兒童提供每套2張、總共18種聯乘卡牌。

全日空所有國內航班都將使用限定款設計紙杯提供飲品。（全日空網站圖片）

機艙內的影音系統更會提供《鬼滅之刃》作品。屆時乘客們除了可在機上觀看「鬼滅之刃竈門炭治郎立志篇」的 26 集電視卡通之外，還可欣賞「鬼滅之刃竈門炭治郎立志篇」電視卡通原聲帶、以及「鬼滅之刃交響音樂會 - 鬼滅之奏」當中的各5首曲目。

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責任編輯：葉泳珊

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