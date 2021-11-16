  • 25°C
香港時間 : 20211116日 (二) 11:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【芯片荒】受芯片短缺影響　部分Tesla新車缺USB插口

科技 11:00 2021/11/16

分享：

【芯片荒】受芯片短缺影響　部分Tesla新車缺USB插口

芯片短缺問題對汽車製造商帶一定程度的影響，繼早前寶馬（BMW）也因缺少芯片零件而取消某些車型的觸控屏幕功能，近日Tesla也受到芯片短缺而影響， 導致部分Tesla新車並沒有配備USB插口，更有部分買家表示，事後才得知新車因芯片荒而欠缺USB配置。

【芯片短缺】通用汽車受芯片不足影響　再次宣布臨時關閉北美工廠

據外媒報道，近日有不少美國Tesla Model 3及Model Y的車主發現，中控台和後座缺少了USB-C插口。雖然Tesla在交車前就與部分車主提到，因芯片零件供應不足，導致暫時無法提供原本在中控台與後座附上的USB-C插口。但仍有部分車主表示，是取車後才發現相關情況。

有車主表示，有傳Tesla將會於十二月重新安裝缺失的USB插口，但暫時仍不清楚是否適用於所有受影響車輛。而目前Tesla因公關團隊已解散，暫時未能回應相關問題。

事實上，Tesla不是唯一一間汽車品牌因零件短缺而刪減汽車原有設備。BMW早前也因為缺少部分零件，而移除了某些型號的觸控屏幕功能。兩間公司也基於零件短缺為由，取消了座位上的腰扥。顧客也因為製造商推遲訂單，只能等待比平時更長的時間。

【芯片短缺】受芯片短缺問題拖累　iPhone 13系列供應不足將維持至明年2月

【電動車】上半年電動車銷售表現出爐　Tesla市佔率奪冠

責任編輯：文睿

相關文章

【芯片大戰】Apple夥台積電研3納米製程芯片　預計最快2023年推出
2021/11/09
【芯片大戰】Apple夥台積電研3納米製程芯片　預計最快2023年推出
【3nm芯片】傳Apple及Intel藉採TSMC 3nm芯片　生產伺服器等IT產品
2021/07/06
【3nm芯片】傳Apple及Intel藉採TSMC 3nm芯片　生產伺服器等IT產品
【芯片短缺】受全球芯片短缺影響　傳Google Pixel Watch將延期發布
2021/10/15
【芯片短缺】受全球芯片短缺影響　傳Google Pixel Watch將延期發布
【芯片短缺】受芯片短缺問題拖累　iPhone 13系列供應不足將維持至明年2月
2021/11/09
【芯片短缺】受芯片短缺問題拖累　iPhone 13系列供應不足將維持至明年2月

你可能感興趣

【芯片大戰】Apple夥台積電研3納米製程芯片　預計最快2023年推出
11:57 2021/11/09
【芯片大戰】Apple夥台積電研3納米製程芯片　預計最快2023年推出
【3nm芯片】傳Apple及Intel藉採TSMC 3nm芯片　生產伺服器等IT產品
19:30 2021/07/06
【3nm芯片】傳Apple及Intel藉採TSMC 3nm芯片　生產伺服器等IT產品
【芯片短缺】受全球芯片短缺影響　傳Google Pixel Watch將延期發布
15:30 2021/10/15
【芯片短缺】受全球芯片短缺影響　傳Google Pixel Watch將延期發布
晶片 USB 汽車 寶馬 Tesla 美國

下一篇文章

【數碼貨幣】加密貨幣交易需求上升　調查：中央銀行數碼貨幣港人成首選
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【串流平台】Disney+香港區訂閱月費正式公布　支援4K兼有港產片
【串流平台】Disney+香港區訂閱月費正式公布　支援4K兼有港產片
【數碼貨幣】加密貨幣交易需求上升　調查：中央銀行數碼貨幣港人成首選
【數碼貨幣】加密貨幣交易需求上升　調查：中央銀行數碼貨幣港人成首選
【蘋果新品？】蘋果進軍航拍界　新專利文件披露無人機技術
【蘋果新品？】蘋果進軍航拍界　新專利文件披露無人機技術
【MIRROR 5G Plan】csl.新5G企劃　MIRROR 12子總動員加持「1人1 Plan」 　最平月費298元兼送AR月曆（多圖）
【MIRROR 5G Plan】csl.新5G企劃　MIRROR 12子總動員加持「1人1 Plan」 　最平月費298元兼送AR月曆（多圖）
【Google新功能】iOS版Google相簿更新　添「一鍵AI P圖」功能
【Google新功能】iOS版Google相簿更新　添「一鍵AI P圖」功能
【機迷熱話】任天堂手機遊戲營收排行榜　《動物森友會》僅排第二？
【機迷熱話】任天堂手機遊戲營收排行榜　《動物森友會》僅排第二？
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款