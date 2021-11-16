▲ 【芯片荒】受芯片短缺影響 部分Tesla新車缺USB插口

芯片短缺問題對汽車製造商帶一定程度的影響，繼早前寶馬（BMW）也因缺少芯片零件而取消某些車型的觸控屏幕功能，近日Tesla也受到芯片短缺而影響， 導致部分Tesla新車並沒有配備USB插口，更有部分買家表示，事後才得知新車因芯片荒而欠缺USB配置。

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據外媒報道，近日有不少美國Tesla Model 3及Model Y的車主發現，中控台和後座缺少了USB-C插口。雖然Tesla在交車前就與部分車主提到，因芯片零件供應不足，導致暫時無法提供原本在中控台與後座附上的USB-C插口。但仍有部分車主表示，是取車後才發現相關情況。

有車主表示，有傳Tesla將會於十二月重新安裝缺失的USB插口，但暫時仍不清楚是否適用於所有受影響車輛。而目前Tesla因公關團隊已解散，暫時未能回應相關問題。

事實上，Tesla不是唯一一間汽車品牌因零件短缺而刪減汽車原有設備。BMW早前也因為缺少部分零件，而移除了某些型號的觸控屏幕功能。兩間公司也基於零件短缺為由，取消了座位上的腰扥。顧客也因為製造商推遲訂單，只能等待比平時更長的時間。

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責任編輯：文睿