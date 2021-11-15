【本港外傭】浸大研究：本港兩成半夫婦曾聘用外傭 需求比40年前大幅上升

浸會大學研究發現，於八十年代，夫婦在婚後10年內開始聘用外傭的比例為8%，至2010年代，數據則大幅上升至30%，反映香港夫婦對外傭的需求，在過去40年來大幅上升。

研究人員在2018年至2019年期間，訪問約2000對夫婦，年齡介乎18至55歲，當中大約兩成半曾經聘用外傭，當中四分一較不穩定，在開始聘用4年後便換外傭。

浸大社會學系助理教授張家樂表示，隨著社會和經濟蓬勃發展，僱用外傭的做法在香港已十分普遍，並為香港家庭帶來正面影響。調查重點研究聘用外傭，又至少擁有1名子女的在職夫婦，發現有聘用外傭比無聘用的家庭家務時間為少，育兒時間則較多，家務安排評價亦較高分。

張家樂亦表示，疫情下非中上階層家庭難挽留外傭，指聘用外傭並不局限於中產家庭，但收入較低的家庭在聘用時會面對更多困難，例如居住空間有限，影響住宿安排及聘用的穩定性，需要更多處理僱傭關係的資訊。

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責任編輯：龍紀瑩

