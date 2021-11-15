【消費熱話】意大利奢侈品牌BV創意總監辭任 即傳新一輪加價消息

意大利名牌Bottega Veneta（BV）創意總監Daniel Lee日前突然宣布離任，辭任一事宣布後，坊間即傳出「加價」、「繼任」等消息，不過官方並未有證實加價的消息，而繼任人選亦有待宣布。

BV創意總監Daniel Lee在2018年開始接任，但日前突然宣布離任，而10月發布的時裝系列「Salon 03」將成為他為BV設計的最後系列。曾為Céline工作的Daniel Lee曾帶領品牌起死回生，深得時尚界人士喜愛，也奪下「英國時尚大獎年度設計師」，所設計的手袋款式變得更保值。

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責任編輯：龍紀瑩

