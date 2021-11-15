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【家族辦公室】香港家族辦公室協會成立一周年 總管理資產達570億美元

理財智慧 19:34 2021/11/15

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香港家族辦公室協會於今天（15日）成立一周年，累計註冊會員增加至40間，會員分別來自香港、中國、東南亞和歐洲的單一家族辦公室及聯合家族辦公室。截至今年11月中旬，協會成員資產規模已達570億美元。

協會主席關志敏表示，衷心感謝各理事會理事、獨立顧問委員會成員及小組委員會成員過去1年的貢獻，也很榮幸有機會與投資推廣署的家族辦公室團隊（FamilyOfficeHK）緊密合作，共同推動香港成為亞洲領先的家族辦公室樞紐。

【內房危機】 融創折讓配股及減持融創服務 籌74億元還債 孫宏斌另出資35億無息借款 【見下頁

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責任編輯：龍紀瑩
 

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