【年宵花市】維園年宵首天公開競投 最貴攤位叫價5.1萬 破去年紀錄

維園年宵市場的175個攤位於今日（15日）在荔枝角政府合署2樓禮堂進行公開競投。今年維園年宵總共有175個攤位提供競投，分兩日舉行。因應防疫措施，今年年宵同樣只有濕貨攤位銷售年花，不設乾貨攤位，亦不設快餐攤位，以免增加病毒傳播的風險。

【史上最貴名畫】沙特王儲以4.5億美元買達文西畫作 但有機會買到「贗品」【下一頁】

本年競投氣氛明顯較去年熱絡，叫價過程中有人發生口角，有檔位經過35口叫價才成交。在早上時段全數60個檔位大部分成交價均高於底價，而早上成交價最高的兩個檔位位處於維園中央的49號及50號，成交價格同樣為4萬元，在下午時段，位於維園5號足球場、近維園興發街出入口的119號檔位，成交價更高達5.1萬元，打破去年成交紀錄。

食環署規訂，所有人進入年宵市場都需要使用安心出行或登記個人資料，而因應疫情發展，年宵市場的開放時間及防疫規例亦可能會有所調整，如遇上極端情況，食環署不排除會取消年宵花市。

【職場熱話】港男任職ACO月入僅1.6萬 出席同學聚會感格格不入 8成同學月入達3萬【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭日棱