【宜家宅急變】一家五口425呎 父堆積雜物 二妹「從沒有自己床」 改造後三姐妹各有空間

ViuTV最新節目《宜家宅急變》由強尼、練美娟（娟姐）和沈殷怡（Shirley）主持，為大家改造蝸居。周日（14號）播出的第二集要改造的，就是一家五口，有3名女兒，單位面積大約425呎，居住在一起17年，其中爸爸很喜歡堆積雜物，令二妹在逼於無奈之下「打地鋪」成為「廳長」。

在節目中，首先介紹客廳，大家姐說：「餐桌上和桌下已放滿雜物，一家人用不了飯桌。同時家中散落很多書籍，包括客廳和房間。而我覺得家中最大的問題是很多雜物、很混亂。」二妹與大家姐的看法一樣，覺得家中太多雜物，而媽媽看見這混亂的情況，無奈地表示：「如果由我來收拾就會丟掉，一提到收拾雜物就會吵架。」罪魁禍首是爸爸不肯丟掉不必要的東西或書籍，引致家中很多雜物。

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房間方面，大家姐和三妹一起睡上下舖，大家姐睡在下層床，三妹則睡在上層床，整體空間不大。一打開父母的房間，乍看之下好像是垃圾山，連睡床都放滿雜物。父母房間有一張書桌是父親和二妹共用，但書桌依舊被書籍侵佔，令二妹較難有私人空間。

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經改造後，客廳整體風格變得清新簡約，看起來更明亮通透，主要以白色和淺灰色為主調，而且每個人有自己的櫃子。沙發上有一排玻璃吊櫃，可以擺放三姐妹喜歡的東西。客廳擺放一張摺疊式的餐桌，桌下不可以再擺放雜物。

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原來的房間交換後，父母房間搬到較小的空間，大房間則成為三名女兒的睡房。由於大家姐需要輪班工作，加上一塊遮光簾在睡床上就不會影響睡眠質素。而二妹終於有一張自己的書桌和睡床，令她感到很高興。一張油壓的雙人床可以把父親的雜物放進去，既不顯眼又非常方便拿東西。

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責任編輯：陳頌潔