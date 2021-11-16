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【新股IPO】「辣條」零售商衛龍美味再闖關 傳集資最多10億美元

股樓投資 16:41 2021/11/16

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已於今年5月遞交上市申請的內地「辣條」零食生產商衛龍美味，因有關申請超過半年而告失效，不過公司已再度遞交上市申請；市傳衛龍美味計劃集資最多10億美元；並由摩根士丹利、瑞銀及中金公司為聯席保薦人。

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資料顯示，衛龍美味於今年上半年的總收益按年增長22%至23.03億元（人民幣，下同）利潤則按年跌2.5%至約3.58億元。根據弗若斯特沙利文的數據，按2020年零售額計，公司在中國所有辣味休閒食品企業中排名第一，市場份額達到5.7%，且在調味麵製品及辣味休閒蔬菜製品細分品類的市場份額均排名第一。

【延伸閱讀】2022年部署：中金料國指未來12個月具雙位數上升空間 推薦16隻港股為明年首選

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衛龍美味在上市前的投資者包括高瓴、騰訊（00700）、阿里巴巴（09988）創辦人馬雲有份的雲鋒基金、紅杉資本中國基金及海松資本等。

同場加映:【青姐話】機深禍更深 港股晴轉陰

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記者：張以正

港股 IPO
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