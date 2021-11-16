法國國旗棄「歐盟藍」 馬克龍低調重用海軍藍惹疑雲

外媒Europe 1報道，法國總統馬克龍去年悄悄下令，將法國三色國旗中的藍色，換回較為深色的海軍藍，並將轉色後的新國旗懸掛在總統府外。據悉，馬克龍認為海軍藍更加優雅，而且是法國大革命的象徵。

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法國官員透露，總統馬克龍（Emmanuel Macron）去年低調下令將藍、白、紅相間的三色法國國旗中，較為鮮艷的藍色改為更加沉實的海軍藍，而新版國旗目前已在首都巴黎各政府機構、總統府愛麗舍宮（Elysee Palace）及國民議會（National Assembly）使用。據悉馬克龍的決定從未知會公眾，亦沒有下令其他機構遵從。

報道指，馬克龍認為海軍藍更顯優雅，而且是法國大革命的象徵。但有官員認為新色醜陋，政府內部曾對此有激烈討論。

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原有版本的法國國旗顏色正是採用海軍藍，但在1976年，時任總統德斯坦（Giscard d'Estaing）認為，由於法國與歐盟旗幟會在很多地方並列飄揚，為配合歐盟旗幟上的藍色，基於審美考慮，決定將海軍藍轉為更光亮的顏色，於是沿用至今。

有人認為馬克龍此舉有其他意義，指他與歐盟關係存疑。但不少人指出，馬克龍只是將國旗顏色改回以往版本，不存在太大衝突。

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責任編輯：郭麗明