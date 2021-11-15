  • 22°C
香港時間 : 20211115日 (一) 20:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網購商機】網店疫下銷售急增4至5倍　擴大客源多找KOL、YouTuber宣傳

商業 19:23 2021/11/15

分享：

網店能夠省卻租金等開支，加上港人在疫情下更常網購。（法新社圖片）

網店能夠省卻租金等開支，加上港人在疫情下更常網購。具多年網上銷售經驗的網店「PO:」市場部主管伍先生表示，香港人在疫情下多了網購，今年整體銷售額較疫情前增長4至5倍，按年也增加了10%至20%，可見網上銷售額正持續和逐步增長。

本地手工製健康飲品小店「On The Wagon」創辦人Alvin Lam，看準機會創業。他坦言，創業至今不足一年，產品在本地也較新，較少人認識。他明白客人要看到實物才願意購買，皆因他相信：「要面對面試過、聽過介紹才會有信心購買。」

【大灣區商機】大灣區初創主要從事生物科技、資訊科技與硬件製造　71%料未來3年收入增四分之一

他續指，雖然關注健康產品的人，會主動聯絡及購買，但較多客人在綫下知道他的品牌或朋友推介。並認為，原因是康普茶在本地不是太流行。為了接觸更多客人，除了在綫上宣傳，綫下也不時參加市集，盡力讓更多港人認識和了解這一款健康飲品；而在聖誕也將會推出新的期間限定產品。

【數碼轉型】元宇宙與零售有關？　家樂福夥Meta為全球員工提供模擬訓練

不過，在銷售方面他較為樂觀，並坦言，開業後產品銷售合乎預期，也有不少熟客下單。雖然產品是凍飲，預計冬季開始，銷售額會有少許下跌。但他笑言：「好像汽水都一年四季有人飲。」對於康普茶的銷售仍有信心。

【消費優惠】第二輪電子消費券到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

記者：馬意文

相關文章

【疫市營商】紅A革新「網購平台」 疫情下網銷量急增兩倍
2021/09/09
【疫市營商】紅A革新「網購平台」 疫情下網銷量急增兩倍
【網購商機】60%消費者冀更常網上購物　5招助電商吸客
2021/10/12
【網購商機】60%消費者冀更常網上購物　5招助電商吸客
【網購商機】報告：美國假期網上消費增長8年最慢　零售商鼓勵顧客提前消費
2021/10/21
【網購商機】報告：美國假期網上消費增長8年最慢　零售商鼓勵顧客提前消費
【居家商機】HomeSquare首三季生意額大增3成　斥200萬設網購平台　盼租戶生意升8%
2021/11/04
【居家商機】HomeSquare首三季生意額大增3成　斥200萬設網購平台　盼租戶生意升8%

你可能感興趣

【疫市營商】紅A革新「網購平台」 疫情下網銷量急增兩倍
16:45 2021/09/09
【疫市營商】紅A革新「網購平台」 疫情下網銷量急增兩倍
【網購商機】60%消費者冀更常網上購物　5招助電商吸客
14:17 2021/10/12
【網購商機】60%消費者冀更常網上購物　5招助電商吸客
【網購商機】報告：美國假期網上消費增長8年最慢　零售商鼓勵顧客提前消費
15:10 2021/10/21
【網購商機】報告：美國假期網上消費增長8年最慢　零售商鼓勵顧客提前消費
疫情 創業 產品 銷售 飲品 市集 香港 品牌 汽水 小店

上一篇文章

【好想去旅行】全日空聯乘《鬼滅之刃》推主題客機　與劇中角色一同搭飛機

下一篇文章

【消費優惠】第二輪電子消費券到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Disney+】香港寬頻推出Disney+特別早鳥優惠　 Disney+連寬頻及通訊服務組合11月16日登場（附登記網址）
【Disney+】香港寬頻推出Disney+特別早鳥優惠　 Disney+連寬頻及通訊服務組合11月16日登場（附登記網址）
【疫市營商】Disney+ 11月16日正式登陸　香港寬頻用戶簽訂24個月Disney+　送1年免費寬頻或5G流動通訊服務
【疫市營商】Disney+ 11月16日正式登陸　香港寬頻用戶簽訂24個月Disney+　送1年免費寬頻或5G流動通訊服務
【麥當勞】MIRROR限量版閃卡下週登場　麥當勞App買麥炸雞隨機送（多圖）
【麥當勞】MIRROR限量版閃卡下週登場　麥當勞App買麥炸雞隨機送（多圖）
【聖誕節】美國、加拿大聖誕樹協會警告　今年聖誕樹價格或會上脹
【聖誕節】美國、加拿大聖誕樹協會警告　今年聖誕樹價格或會上脹
【ESG】善用天台空間　星展銀行與太古坊打造全港最高城市農圃
【ESG】善用天台空間　星展銀行與太古坊打造全港最高城市農圃
【美國經濟】美國又爆離職潮　9月份有高達440萬人自願辭職　成歷史新高
【美國經濟】美國又爆離職潮　9月份有高達440萬人自願辭職　成歷史新高
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款