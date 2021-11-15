【網購商機】網店疫下銷售急增4至5倍　擴大客源多找KOL、YouTuber宣傳

▲ 網店能夠省卻租金等開支，加上港人在疫情下更常網購。（法新社圖片）

網店能夠省卻租金等開支，加上港人在疫情下更常網購。具多年網上銷售經驗的網店「PO:」市場部主管伍先生表示，香港人在疫情下多了網購，今年整體銷售額較疫情前增長4至5倍，按年也增加了10%至20%，可見網上銷售額正持續和逐步增長。

本地手工製健康飲品小店「On The Wagon」創辦人Alvin Lam，看準機會創業。他坦言，創業至今不足一年，產品在本地也較新，較少人認識。他明白客人要看到實物才願意購買，皆因他相信：「要面對面試過、聽過介紹才會有信心購買。」

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他續指，雖然關注健康產品的人，會主動聯絡及購買，但較多客人在綫下知道他的品牌或朋友推介。並認為，原因是康普茶在本地不是太流行。為了接觸更多客人，除了在綫上宣傳，綫下也不時參加市集，盡力讓更多港人認識和了解這一款健康飲品；而在聖誕也將會推出新的期間限定產品。

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不過，在銷售方面他較為樂觀，並坦言，開業後產品銷售合乎預期，也有不少熟客下單。雖然產品是凍飲，預計冬季開始，銷售額會有少許下跌。但他笑言：「好像汽水都一年四季有人飲。」對於康普茶的銷售仍有信心。

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記者：馬意文