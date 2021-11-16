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【英國王室】英女王拉傷背缺席 查理斯代母獻國殤紀念花圈

環球社會熱點 08:05 2021/11/16

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英女王早前聽從醫囑缺席公眾活動近2周後，曾公開宣布將出席周日（14日）的國殤紀念日儀式。惟當日英國白金漢宮發表聲明表示，英女王會因背部拉傷缺席。英國王儲查理斯王子在儀式中代表母親，在紀念日儀式獻上花圈。

梅根短訊內容公開 爆哈里被英國王室不斷訓斥 【下一頁】

白金漢宮周日早上發表聲明表示，英女王因拉傷背部，將會缺席同日的國殤紀念儀式，令她自上月住院後首次公開露面時間再度推遲。英女王對未能出席儀式感到失望，她希望自己本周能按計劃履行部分簡單公務。

英國獨立電視台（ITV）報道，由於背痛，英女王無法乘車前往活動場地，亦未能長時間站立。她原定計劃公開露面20分鐘。

代替英女王出席的是其長子查理斯王子（Prince Charles），在皇家海軍陸戰鳴奏樂曲後，首先向紀念碑獻上花圈。緊隨其後的是威廉王子（Prince William），其妻子凱特則站在附近大樓露台。

國殤紀念儀式情況

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紀念儀式在倫敦市中心紀念碑廣場舉行，包含2分鐘的默哀環節。今年儀式有近萬名退伍軍人出席，他們列隊遊行經過戰爭紀念館。從圖片可見，遊行隊伍中亦有兒童，英國媒體報道，參與儀式的遊行人士中，年齡差距達90年。

英女王多休息最少兩周 醫生建議（第二版） 【下一頁】

數千名民眾一早到場排隊等候觀禮，報道指，是次儀式人流已恢復至疫情前水平。不少民眾情緒高漲，當遊行隊伍經過時不時唱歌。英國首相約翰遜（Boris Johnson）亦有出席，他率領一眾政要向紀念碑獻上花圈，並形容儀式是神聖的。

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責任編輯：李俊儀

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