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維港頌海景戶淪銀主盤　4,080萬獲承接　4年貶值逾千萬

股樓投資 18:46 2021/11/15

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北角半新豪宅盤維港頌錄蝕讓個案。中原林志達透露，分行促成成交單位為維港頌7座低層B室，單位屬銀主盤，實用面積.1318平方呎，4房套間隔，坐享全煙花海景。銀主以4,080萬元將單位易手，折合平均實用呎價30,956元。

林志達指，買家屬於用家，鍾情單位坐享全海景。原業主於2017年以5,093萬元買入單位，以成交價計算，物業4年帳面貶值1,013萬元，即貶值近兩成。

資料顯示，維港頌由長實發展，項目於2017推售，當時發展商開價進取，一房折實入場價逾千萬元，首批折實平均呎價更逾3萬元，貼近半山豪宅項目。維港頌至今已過3年額外印花稅（SSD）期限，惟二手成交價對比當年未有太大升幅，甚至錄得多宗二手蝕讓個案。例如今年9月中旬，項目7座高層B室，單位實用面積約1,317方呎，採四房套連工人套間隔，以5,100萬元承接，原業主則以約6,092萬元購入單位，4年帳面蝕約992萬元或16.3%。

延伸閱讀︰【港股展望】 大摩持審慎態度 預測明年底恒指目標25000點 附大摩最新8大「焦點股」名單【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

私人屋苑 豪宅 維港頌 北角 長實

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