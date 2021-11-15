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【健康資訊】電子煙竟內含近二千種化學物質 專家憂慮會構成未知健康風險

環球政經 18:32 2021/11/15

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近日美國約翰霍普金斯大學的一個研究團隊針對電子煙進行了一項研究，研究團隊利用液相層析高解析度質譜儀分析了市面上熱門的電子煙品牌，結果發現電子煙中含有近二千種化學物質，其中大部分為不明物質。而在能被辨識的物質當中，發現有咖啡因（刺激中樞神經系統的興奮劑）、工業化學物質和潛在有毒的調味劑。

【活化項目】中環街市開業首2個半月 逾300萬訪客參觀消費 首階段出租率達95%【下一頁

儘管煙草商一直宣稱電子煙是傳統煙的較安全替代品，但該項研究表明，電子煙除了有傳統煙也含有的有害物質，其未知化學物質或會令使用者接觸未知或傳統煙沒有的有害物質，香港吸煙與健康委員會認為電子煙內含的大量未知化學物質，有可能構成未知的健康風險，認為電子煙的危害以及對比傳統煙的有害程度仍然有待研究，委員會對立法禁止另類吸煙產品，包括電子煙、加熱煙和草本煙的決定表示支持，並呼籲所有吸食煙產品的人士盡早戒煙，以防範這些吸煙產品興起及引致的危害。

【職場熱話】 離職後老闆竟提出一無理要求 打工仔辭職等於沒辭感無奈【下一頁

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記者：鄭日棱

香港吸煙與健康委員會 品牌 煙草產品

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