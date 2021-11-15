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【無人機】法律規管阻發展？　Amazon法國無人機送貨業務疑停運

科技 18:30 2021/11/15

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據《彭博社》報道，亞馬遜早前已解散位於法國巴黎的Prime Air無人機送貨業務研發中心團隊，而目前位於英國的團隊似乎也已經解散，並且結束相關研發業務。

無人機送貨雖然可以減少人手及運送速度，但不少國家對此仍作出使用限制。據《彭博社》報道，亞馬遜早前已解散位於法國巴黎的Prime Air無人機送貨業務研發中心團隊，而目前位於英國的團隊似乎也已經解散，並且結束相關研發業務。

【自動駕駛】有望節省人手？ Walmart成功以無人貨車進行派送

亞馬遜相繼解散無人機送貨團隊，似乎有意結束這個從2013年開始投入研發的實驗性質業務。不過亞馬遜發言人較早前表示，公司仍會繼續發展該業務，同時也強調會持續配合各地監管機構對於飛行工具的應用規範。

Prime Air無人機送貨業務是為了讓小型包裹配送更有效率，解決過往必須透過貨車運送需要較多時間和人力成本，也可解決車輛難以到達目的地的情況，而且30分鐘時間內就可成功派送。

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各國送貨規定不一　科企難推展

不過，無人機送貨的方式仍然受到各國對於小型無人飛行器的使用管制，如美國聯邦航空總署 （FAA）對於無人機使用就提出相關規範，包括：規定無人機必須由取得執照的工作人員操作，同時必須在白天視線可及範圍內作業，同時也提出相關貨品負重限制。雖然當地之後准許在夜間及超出視線範圍內使用，並且將負重限制放寬至25公斤，但依然仍有其他限制。

除了亞馬遜，Alphabet旗下的Wing也正研究無人機送貨。但顯然也是面對各地對於無人機送貨規定不一，難以讓此項業務大規模推展。

【機械人】解決人手荒 日本FamilyMart利用AI機械人為飲品補貨

記者：廖淑瑩

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