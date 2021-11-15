  • 22°C
香港時間 : 20211115日 (一) 21:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【退休規劃】怎樣維持退休前生活水平　每月仍要有退休前一半入息？

Hot Talk 20:46 2021/11/15

分享：

【退休規劃】富達：要維持退休前生活水平　需要有退休前入息48%的儲蓄金額

富達國際指，如要維持退休前的生活水平，所需的金額平均應為退休前入息的48%。富達國際表示，最基本的儲蓄可從強積金供款入手，及後是其他退休儲備，包括用作退休的個人儲蓄、用作收租的物業投資及其他投資組合，在對自己的退休儲備有全盤了解後，就應計算目標儲蓄金額，從而得知實際與目標儲蓄金額的差距。

儲蓄水平方面，據富達退休儲蓄法分析所得，現時的儲蓄進度應隨年齡及收入水平而有所增長，在30歲時應以每年收入的2倍為儲蓄目標；40歲時增至5倍；50歲時增至8倍；60歲時增至11倍；而65歲時則增至12倍。

富達國際香港退休金及個人投資業務銷售總監陳宇昕表示，如果距離退休年齡多於10年，現在還有時間計劃及實行退休儲蓄大計，亦可跨越短期市況波動，爭取在資產市場長期升浪中受惠，只是在開始投資前，宜先對退休計劃作打算。

相關報道：【大行看法】富達國際：勿忽視中國市場　料MSCI中國指數科技股佔比減少

【退休調查】富達國際：香港近八成女性財務獨立　僅得四成女性認為投資適合自己

【WFH】富達國際推靈活工作安排　全球超過25個辦公室員工適用 

編輯：曾樂詩

退休金 強積金 富達 香港

上一篇文章

【美股焦點】燕麥奶Oatley盤前大跌15%　虧損擴大3倍

下一篇文章

【業績】偉易達維持中期息17美仙　收入受材料短缺和付運延誤影響
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【新股IPO】謠傳王健林病逝　疑與萬達商管上市有關　萬達：已報警
【新股IPO】謠傳王健林病逝　疑與萬達商管上市有關　萬達：已報警
【港股北水+夜期】夜期升71點　北水走資逾15億元　吸融創逾4億（不斷更新）
【港股北水+夜期】夜期升71點　北水走資逾15億元　吸融創逾4億（不斷更新）
【內房危機】融創中國配股兼減持融創服務籌74億元　孫宏斌出資35億無息借款支持經營、兩股挫7%及一成
【內房危機】融創中國配股兼減持融創服務籌74億元　孫宏斌出資35億無息借款支持經營、兩股挫7%及一成
【TSLA】馬斯克回應超級富豪須繳交應納稅項　暗示或沽更多Tesla股份？
【TSLA】馬斯克回應超級富豪須繳交應納稅項　暗示或沽更多Tesla股份？
【恒大危機】瑞銀亞洲債券老臣子基金經理離職　持大量恒大等內房敞口
【恒大危機】瑞銀亞洲債券老臣子基金經理離職　持大量恒大等內房敞口
【阿里巴巴9988】阿里周四公布9月止季績　料持續投資新業務或影響利潤率
【阿里巴巴9988】阿里周四公布9月止季績　料持續投資新業務或影響利潤率
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款