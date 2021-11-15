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【退休規劃】富達：要維持退休前生活水平　需要有退休前入息48%的儲蓄金額

Hot Talk 19:35 2021/11/15

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【退休規劃】富達：要維持退休前生活水平　需要有退休前入息48%的儲蓄金額

富達國際指，如要維持退休前的生活水平，所需的金額平均應為退休前入息的48%。富達國際表示，最基本的儲蓄可從強積金供款入手，及後是其他退休儲備，包括用作退休的個人儲蓄、用作收租的物業投資及其他投資組合，在對自己的退休儲備有全盤了解後，就應計算目標儲蓄金額，從而得知實際與目標儲蓄金額的差距。

儲蓄水平方面，據富達退休儲蓄法分析所得，現時的儲蓄進度應隨年齡及收入水平而有所增長，在30歲時應以每年收入的2倍為儲蓄目標；40歲時增至5倍；50歲時增至8倍；60歲時增至11倍；而65歲時則增至12倍。

富達國際香港退休金及個人投資業務銷售總監陳宇昕表示，如果距離退休年齡多於10年，現在還有時間計劃及實行退休儲蓄大計，亦可跨越短期市況波動，爭取在資產市場長期升浪中受惠，只是在開始投資前，宜先對退休計劃作打算。

相關報道：【大行看法】富達國際：勿忽視中國市場　料MSCI中國指數科技股佔比減少

【退休調查】富達國際：香港近八成女性財務獨立　僅得四成女性認為投資適合自己

【WFH】富達國際推靈活工作安排　全球超過25個辦公室員工適用 

編輯：曾樂詩

退休金 強積金 富達 香港

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