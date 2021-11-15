【退休部署】想要退休生活過得好有何辦法？ 富達教你如何計劃

退休是人生大事，即使離退休還有一段時間，亦應提早部署，好好計劃。面對環球股市動盪，相信很多接近退休年齡的投資者感到煩惱，一方面擔心完全不投資會令退休後入不敷支，另一方面擔心投資失利反令財富減值。富達國際香港退休金及個人投資業務銷售總監陳宇昕表示：「如果距離退休年齡多於10年，現在還有時間計劃及實行退休儲蓄大計，亦可跨越短期市況波動，爭取在資產市場長期升浪中受惠，只是在開始投資前，宜先對退休計劃作打算。」

首先是計算退休生活的所需開支。由於每個人對退休生活要求各異，故所需支出也難以一概而論，但根據富達按照政府統計處的數據分析，如要維持退休前的生活水平，所需的金額平均應為退休前入息的48%。

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當了解退休後的支出後，便需了解現在的儲蓄水平。最基本可由每位僱員及僱主都有參與供款的強積金入手，及後是其他退休儲備，包括用作退休的個人儲蓄、用作收租的物業投資及其他投資組合。在對自己的退休儲備有全盤了解後，就應計算目標儲蓄金額，從而得知實際與目標儲蓄金額的差距。

據富達退休儲蓄法則分析所得，現時的儲蓄進度應隨年齡及收入水平而有所增長，在30歲時應以每年收入的2倍為儲蓄目標；40歲時增至5倍；50歲時增至8倍；60歲時增至11倍；最後於65歲時增至12倍。

最後便可實行個人儲蓄大計，按照現時的年齡、每月可用於儲蓄的金額及已有退休儲備，計算出每月應有的儲蓄金額。假如你的退休組合能跟上上述進度，便可以每年繼續儲起20%的稅前收入，但若未達該年齡應有的儲蓄金額亦不用過於憂心，皆因提高每月儲蓄比率、延遲退休年齡及將更多資金撥為退休儲蓄，都可以亡羊補牢、助你追回目標儲蓄金額。

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過去一年，環球股市波動或許影響退休儲備組合的短期表現，但事實證明，即使面對股市大瀉，距離退休超過10年時間，亦有機會收復失地。再者，在資產市場價格低迷之時，為退休儲備作投資正可善用平均成本法，把握低價入市機會。臨近退休前夕，「打工仔」一般會增加他們的退休儲蓄，同時與職場新人相比，他們往往有較高的收入，家庭開支亦開始下降，如此時於正在復甦的資產市場投入更多資金，或可望令退休儲備水漲船高。

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