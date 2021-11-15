【港股展望】 大摩持審慎態度 預測明年底恒指目標25000點 附大摩最新8大「焦點股」名單

大摩發表中國資本市場2022年展望報告表示，在經歷了與其他新興市場相比表現不佳的一年，以及受重大的監管重置消息困擾，料中國股市明年仍面對多種風險，包括盈利受壓、流動性持續緊張、中美非貿易局勢緊張，以及近期內房市場波動，因此偏好A股多於離岸中資股，預期恒指明年底目標為25000點。

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報告提到，對中資股維持相對審慎取態及「與大市同步」評級，料明年底上升空間有限。該行指，明年底恒指目標25000點，相當預測市盈率11.1倍，料明年每股盈利按年升10%；國企指數目標為9000點，預期明年每股盈利升11%；滬深300指數目標為5250點，MSCI中國指數目標為95。

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記者：郭秀慧