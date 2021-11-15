【日本王室】真子偕夫飛抵美國 傳豪住月租3.7萬紐約公寓

日本皇室秋篠宮夫婦長女小室真子（前真子公主）結婚後，與丈夫小室圭前往美國紐約展開新生活，夫婦已於周日（14日）抵達紐約。據悉，二人將入住位於曼哈頓、月租約4,800美元（3.7萬港元）起跳的豪華公寓。

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小室真子跟隨丈夫小室圭前往美國開始婚後新生活，二人周日早上在東京羽田機場起程前往紐約，經過13小時航程後，在紐約時間周日早上抵達甘迺迪機場。有傳媒拍到小室夫婦在甘迺迪機場領取行李，經過長途飛行後，真子表情略顯疲態。二人其後登上一架黑色私家車，由旁邊日本安全人員及紐約警員協助，據悉他們乘車往曼哈頓的新家居住。

英國傳媒指，小室夫婦將入住曼哈頓中心地帶的豪宅公寓，公寓設有會所，設施包括健身室、室內水療中心、圖書館及全天候大堂服務等，鄰近紐約市多個著名景點，同時亦方便小室圭在曼哈頓的法律事務所工作。

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日本真子公主與小室圭結婚 冠夫姓成平民（第二版） 【下一頁】

據公寓網站顯示，一房月租約4,800美元（3.7萬港元）、兩房月租約7,085美元（5.5萬港元），同時附設單位相片，內部設計簡約時尚，其中一房屬開放式廚房。

日本媒體早前報道指，小室圭紐約州律師考試落榜，計劃明年2月再度參加，小室真子則表示支持丈夫學業，並在當地找工作。

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責任編輯：郭麗明