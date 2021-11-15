【異動板塊】電子煙股續升　大和指內地推進電子煙法規　可成思摩爾催化劑

大和發表報告表示，思摩爾(06969)股價於上周五(12日)下午抽升14.5%，相關電子煙概念股的股價反彈，相信是由於市場憧憬多家電子煙公司參與「國家標準制定」會議，雖然該行無法確認會議要點的有效性，但確認了會議確實召開。



該行亦注意到，國家市監局下的國家公共服務平台上的「電子煙」狀態，已從兩週前的「審查中」，更改為「正在起草」。如果不出意外，該行估計此或證明內地政府正在積極推進中國的電子煙法規，而澄清相關問題，或可成思摩爾的主要催化劑。



大和表示，上述猜測結果一旦屬實，相信這可能會對思摩爾產生積極影響，該行重申對其「買入」評級及目標價55元，相當預測市盈率40倍。

中國波頓（03318）一度漲近12%，收市升5%，思摩爾升逾3%。

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