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【異動板塊】電子煙股續升　大和指內地推進電子煙法規　可成思摩爾催化劑

股樓投資 16:48 2021/11/15

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大和發表報告表示，思摩爾(06969)股價於上周五(12日)下午抽升14.5%，相關電子煙概念股的股價反彈，相信是由於市場憧憬多家電子煙公司參與「國家標準制定」會議，雖然該行無法確認會議要點的有效性，但確認了會議確實召開。

該行亦注意到，國家市監局下的國家公共服務平台上的「電子煙」狀態，已從兩週前的「審查中」，更改為「正在起草」。如果不出意外，該行估計此或證明內地政府正在積極推進中國的電子煙法規，而澄清相關問題，或可成思摩爾的主要催化劑。

大和表示，上述猜測結果一旦屬實，相信這可能會對思摩爾產生積極影響，該行重申對其「買入」評級及目標價55元，相當預測市盈率40倍。

中國波頓（03318）一度漲近12%，收市升5%，思摩爾升逾3%。

 

【騰訊700】一文看盡騰訊績後 大行最新評級和目標價

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同場加映﹕【iM會客室】港股應跌唔跌是六中護盤還是中美破冰

 

 

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撰文 : 周兆邦

思摩爾國際（06969） 港股
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