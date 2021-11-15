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【樓市熱話】嫌與家人同住過逼 打工仔成功申請酒店式過渡房屋 月租僅4千

理財智慧 18:14 2021/11/15

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不知道大家有沒有考慮過租酒店長住呢？近日有網民於網上討論區發文指，自己本與家人同住公屋，但因太過於擠逼而在大學畢業後便搬了出來住，然而租金卻十分昂貴，於是她最近與妹妹成功申請了酒店式過渡房屋。

她指現時的酒店式過渡房屋單位雖只有約150呎，但其非常便宜，一個月連水、電、租金也只是4千多元，而且又有共用廚房。然而她也指出了數個缺點，指酒店的地理位置不理想，離地鐵站約有15分鐘的路程，因而上班較遠，而在晚上，酒店是幾乎上不了網，因為數百戶人也在爭同一個WIFI，加上酒店雖有冷氣及共用廚房，但冷氣卻是經常會壞，而共用廚房在繁忙時間根本難以使用。

【買樓理財】年過80歲憂處理租務 割愛沽太古城 持貨41年帳賺20倍 【下一頁

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「4千元還要求甚麼？只有4千元根本連大西北也租不到。」，「以4千元來說，所有問題也不是問題。」，也有人指，「若2個人賺錢，租一間好一點的也可以。」。

【延伸閱讀】【公屋裝修】 一家三口獲派駿洋邨 22萬平裝330呎單位  客廳要夠大與小孩互動  一個設計改善「開門對廁」下一頁】 

    點擊圖片放大
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另有網民指，「其實大部份的樓或公屋也不是鄰近地鐵站，香港越近地鐵站便越貴，這道理你不會不知道吧？」。

【置業故事】後生仔「炒股」有一手 套股獲利後即「押注」樓市  【下一頁

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責任編輯：關海儀

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【樓市熱話】搬入新界只因窮？ 港男抱怨大西北配套不足 小孩輸在起跑線上

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