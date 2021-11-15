  • 23°C
香港時間 : 20211115日 (一) 18:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英公司測試T細胞貼片疫苗 希望延長保護力

環球社會熱點 18:13 2021/11/15

分享：

不少研究發現新冠肺炎疫苗效用隔時間消減，多國推行接種第3劑維持保護力。英國有公司利用T細胞研發新疫苗，希望提供更持欠保護作用，而且採用貼片形式使用，並即將投入臨床測試。

【新冠疫苗】日本12月開打第3針 擬縮短接種時限 【下一頁】

於2016年在英國牛津郡成立的Emergex以殺死感染細胞的T細胞，研發一款貼片形式的新冠疫苗。疫苗利用T細胞迅速殺死感染細胞能力，從而阻止病毒複製及感染人體。雖然現時的新冠疫苗接種後亦會產生T細胞，但數量比不上貼片疫苗。

Emergex已獲瑞士藥物監管部門批准，可以在洛桑開始初階段人體試驗，預計於明年初開始，臨時實驗結果可在明年6月中陸續出爐。Emergex的T細胞貼片疫苗大小約姆指，貼上後透過多個微小針頭接種，在室溫下能夠保存3個月。

【新冠疫苗】奧地利禁足未打針者 維期最少10日 【下一頁】

Emergex行政總裁科恩（Robin Cohen）表示，今次是首次有監管機構批准，臨床實驗以T細胞為主的新冠疫苗，並測試人體在缺乏抗體下，如何用T細胞對抗新冠肺炎病毒。科恩希望，新疫苗可以提供更長的保護力，甚至改善人體對抗病毒突變的能力。

去年多款新冠疫苗能夠急速研發，有賴監管機構批出緊急狀態及加快審批。但緊急狀態已屆滿，Emergex的T細胞貼片疫苗只能按普通疫苗研發程序申請使用，預料最快於2025年後才可能面世。

倫敦帝國學院（Imperial College London）免疫學教授阿爾特曼（Danny Altmann）質疑T細胞疫苗成效，但提出T細胞疫苗可以為防疫提供更多選擇，甚至可能採取「溝針」手段加強保護力。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

相關文章

【新冠疫苗】以色列批准5至11歲接種 逾3成家長拒絕
今日
【新冠疫苗】以色列批准5至11歲接種 逾3成家長拒絕
【阿斯利康疫苗】藥廠計劃加價謀利 樂施會狠批：違背承諾
2021/11/14
【阿斯利康疫苗】藥廠計劃加價謀利 樂施會狠批：違背承諾
【新冠疫苗】美弗州藥房打錯成人版 112兒童或接種過量
2021/11/12
【新冠疫苗】美弗州藥房打錯成人版 112兒童或接種過量
【輝瑞疫苗】英醫學期刊報告：臨床試驗數據涉造假
2021/11/11
【輝瑞疫苗】英醫學期刊報告：臨床試驗數據涉造假
【新冠疫苗】美國10紅州告華府 反對強制醫護接種
2021/11/11
【新冠疫苗】美國10紅州告華府 反對強制醫護接種

你可能感興趣

【新冠疫苗】以色列批准5至11歲接種 逾3成家長拒絕
今日 10:45
【新冠疫苗】以色列批准5至11歲接種 逾3成家長拒絕
【阿斯利康疫苗】藥廠計劃加價謀利 樂施會狠批：違背承諾
17:03 2021/11/14
【阿斯利康疫苗】藥廠計劃加價謀利 樂施會狠批：違背承諾
【新冠疫苗】美弗州藥房打錯成人版 112兒童或接種過量
11:35 2021/11/12
【新冠疫苗】美弗州藥房打錯成人版 112兒童或接種過量
疫情 疫苗 英國 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 瑞士

上一篇文章

判刑僅3日 美籍男記者獲緬甸釋放（第二版）

下一篇文章

【日本王室】真子偕夫飛抵美國 傳豪住月租3.7萬紐約公寓
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【英國王室】梅根短訊內容公開 爆哈里被王室不斷訓斥
【英國王室】梅根短訊內容公開 爆哈里被王室不斷訓斥
【COP26】最終協議達成 印度最後階段削弱淘汰煤炭惹不滿
【COP26】最終協議達成 印度最後階段削弱淘汰煤炭惹不滿
【日本皇室】小室夫婦上機赴美 真子罕見黑直髮現身
【日本皇室】小室夫婦上機赴美 真子罕見黑直髮現身
印度新德里「毒霧衝天」恐封城 學校停課工程停擺（多圖）
印度新德里「毒霧衝天」恐封城 學校停課工程停擺（多圖）
入冬歐洲疫情大爆發 英國確診反而趨跌
入冬歐洲疫情大爆發 英國確診反而趨跌
新型冠狀肺炎全球疫情（11月15日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月15日 時間18:00）
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款