英公司測試T細胞貼片疫苗 希望延長保護力

不少研究發現新冠肺炎疫苗效用隔時間消減，多國推行接種第3劑維持保護力。英國有公司利用T細胞研發新疫苗，希望提供更持欠保護作用，而且採用貼片形式使用，並即將投入臨床測試。

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於2016年在英國牛津郡成立的Emergex以殺死感染細胞的T細胞，研發一款貼片形式的新冠疫苗。疫苗利用T細胞迅速殺死感染細胞能力，從而阻止病毒複製及感染人體。雖然現時的新冠疫苗接種後亦會產生T細胞，但數量比不上貼片疫苗。

Emergex已獲瑞士藥物監管部門批准，可以在洛桑開始初階段人體試驗，預計於明年初開始，臨時實驗結果可在明年6月中陸續出爐。Emergex的T細胞貼片疫苗大小約姆指，貼上後透過多個微小針頭接種，在室溫下能夠保存3個月。

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Emergex行政總裁科恩（Robin Cohen）表示，今次是首次有監管機構批准，臨床實驗以T細胞為主的新冠疫苗，並測試人體在缺乏抗體下，如何用T細胞對抗新冠肺炎病毒。科恩希望，新疫苗可以提供更長的保護力，甚至改善人體對抗病毒突變的能力。

去年多款新冠疫苗能夠急速研發，有賴監管機構批出緊急狀態及加快審批。但緊急狀態已屆滿，Emergex的T細胞貼片疫苗只能按普通疫苗研發程序申請使用，預料最快於2025年後才可能面世。

倫敦帝國學院（Imperial College London）免疫學教授阿爾特曼（Danny Altmann）質疑T細胞疫苗成效，但提出T細胞疫苗可以為防疫提供更多選擇，甚至可能採取「溝針」手段加強保護力。

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責任編輯：吳漢培