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【任天堂爭議】Switch Joy-Con控制器飄移問題　美國任天堂總裁證正作改進

科技 17:48 2021/11/15

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【任天堂爭議】Switch Joy-Con控制器飄移問題　美國任天堂總裁證正作改進

任天堂Nintendo自推出旗下遊戲機Switch以來，受到大眾歡迎，但其Joy-Con遊戲機的控制器飄移問題一直也為人詬病。美國任天堂總裁Doug Bowser近日再次對Nintendo Switch的Joy-Con飄移問題作出評論，聲稱仍在對控制器的漂移問題進行改進。

【機迷熱話】Nintendo Switch處於生命週期的「中段」　任天堂證實將推下一代主機

美國任天堂總裁Doug Bowser在接受The Verge的訪問時，提出了他對於Joy-Con飄移爭議的看法。Bowser表示，任天堂多年來也有持續研究有缺陷的遊戲機，「我們一直對Joy-Con進行改進。」他舉例指，最新的 Nintendo Switch OLED，隨機附贈的Joy-Con則是的最新改良版本。

事實上，最近亦有Switch用家因Joy-Con飄移問題，向任天堂提出訴訟並要求賠償，聲稱該缺陷被任天堂刻意隱藏， 違反了當地的消費者保護法。日本任天堂總裁古川俊太郎也就事件向用家致歉。惟任天堂到現時一直也沒有提供官方的永久解決方法，因此Joy-Con的飄移問題也成了Switch的最大爭議。

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【撼贏PS5】任天堂Switch吸金力持續　美國市場重登銷量榜首

責任編輯：文睿

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