【活化項目】中環街市開業首2個半月 逾300萬訪客參觀消費 首階段出租率達95%

華懋集團公布，活化後的中環街市自8月底試業至今首兩個半月，共錄得總人流超過300萬。項目首階段出租率達95%，有近100個商戶進駐，而第二期現已展開招租，預計明年中正式全面營業。

【加密貨幣】FIS調查報告：35%港人打算未來5年使用數碼貨幣 更有12%表示將成主要支付方式 【下一頁】

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，中環街市完成活化後，旋即成為香港社區文化新熱點，成功吸引不同年齡層市民入場。過去數月，於中環街市所舉辦的社區及夥伴合作活動逾400次，參加人數近20萬。項目首階段租務情況理想，出租率達95%，錄得近100個商戶進駐，第二期現已展開招租，預計明年中正式全面營業。

【政府工略】1823請方便營商主任 月薪3.1萬 主要職責一覽 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

蔡宏興又指，集團預計隨著更多新店登陸，加上傳統節日將至，將進一步帶動人流及營業額。在未來，中環街市將繼續傳承文化、推動創新，完善各方面配套，致力為訪客提供獨特的個人體驗及互動交流的空間，營造一個親切舒適、具活力，以及共融的全新地標和連繫鄰里的聚腳熱點。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂