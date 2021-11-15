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【活化項目】中環街市開業首2個半月 逾300萬訪客參觀消費 首階段出租率達95%

理財智慧 17:43 2021/11/15

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華懋集團公布，活化後的中環街市自8月底試業至今首兩個半月，共錄得總人流超過300萬。項目首階段出租率達95%，有近100個商戶進駐，而第二期現已展開招租，預計明年中正式全面營業。

【加密貨幣】FIS調查報告：35%港人打算未來5年使用數碼貨幣 更有12%表示將成主要支付方式 【下一頁

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，中環街市完成活化後，旋即成為香港社區文化新熱點，成功吸引不同年齡層市民入場。過去數月，於中環街市所舉辦的社區及夥伴合作活動逾400次，參加人數近20萬。項目首階段租務情況理想，出租率達95%，錄得近100個商戶進駐，第二期現已展開招租，預計明年中正式全面營業。

【政府工略】1823請方便營商主任 月薪3.1萬 主要職責一覽 【下一頁

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蔡宏興又指，集團預計隨著更多新店登陸，加上傳統節日將至，將進一步帶動人流及營業額。在未來，中環街市將繼續傳承文化、推動創新，完善各方面配套，致力為訪客提供獨特的個人體驗及互動交流的空間，營造一個親切舒適、具活力，以及共融的全新地標和連繫鄰里的聚腳熱點。

 

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責任編輯：羅浩濂

經濟 中環街市 街市 華懋 香港 蔡宏興 中環

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