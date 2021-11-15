【稅貸著數】虛銀Mox推出「即時借」貸款服務 新客戶額外享200元迎新獎賞

交稅季節快到了，虛銀Mox推出「即時借」貸款服務，若借貸至10萬元或以上，可享每日繳付利息低於2元。

現時Mox Credit客戶如借貸10萬元或以上，還款期為25至36個月，實際年利率低至1.39%，手續費全免，意即換言之，Mox Credit客戶在還款期中，每日繳付利息低於2港元。

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Mox Credit 客戶申請「即時借」，只需幾個簡單步驟，便可靈活自選3至36個月還款期，即時得知申請結果；如獲批核，便可快速套現，藉而作出靈活財務安排，以應付臨近年底的財務需要。至於新客戶方面，若港人開Mox戶口時，輸入邀請碼「EARN200」，並於30日內以Mox Card累積消費滿200港元（經Mox戶口扣賬或憑Mox Credit簽賬），即可獲享200港元迎新獎賞

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責任編輯：潘曉豐