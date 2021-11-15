  • 23°C
香港時間 : 20211115日 (一) 18:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【稅貸著數】虛銀Mox推出「即時借」貸款服務 新客戶額外享200元迎新獎賞

理財智慧 18:24 2021/11/15

分享：

交稅季節快到了，虛銀Mox推出「即時借」貸款服務，若借貸至10萬元或以上，可享每日繳付利息低於2元。

現時Mox Credit客戶如借貸10萬元或以上，還款期為25至36個月，實際年利率低至1.39%，手續費全免，意即換言之，Mox Credit客戶在還款期中，每日繳付利息低於2港元。

【精明理財】退稅「強積金自願性供款」懶人包 到底同普通MPF有咩不同?：【下一頁

Mox Credit 客戶申請「即時借」，只需幾個簡單步驟，便可靈活自選3至36個月還款期，即時得知申請結果；如獲批核，便可快速套現，藉而作出靈活財務安排，以應付臨近年底的財務需要。至於新客戶方面，若港人開Mox戶口時，輸入邀請碼「EARN200」，並於30日內以Mox Card累積消費滿200港元（經Mox戶口扣賬或憑Mox Credit簽賬），即可獲享200港元迎新獎賞

【樂園抽獎】迪士尼夥港樂首辦奇妙交響夜 以抽獎形式免費送出400張門票：【下一頁

    點擊圖片放大
    +4
    +3

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐

Mox 經濟 香港 借貸 稅務貸款

上一篇文章

【健康資訊】電子煙竟內含近二千種化學物質 專家憂慮會構成未知健康風險

下一篇文章

【職場熱話】港男任職ACO月入僅1.6萬 出席同學聚會感格格不入 8成同學月入達3萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【有盈退休】曾智華：西瓜及債 不懂勿買
【有盈退休】曾智華：西瓜及債 不懂勿買
【樓市熱話】葵涌工業大厦招租 542呎月租＄9,300 獨立洗手間竟是「殘廁」？
【樓市熱話】葵涌工業大厦招租 542呎月租＄9,300 獨立洗手間竟是「殘廁」？
【MIRROR】MIRROR有份出席 旅發局跨年倒數演唱會門票 明起一連10天接受登記
【MIRROR】MIRROR有份出席 旅發局跨年倒數演唱會門票 明起一連10天接受登記
【公屋裝修】 一家三口獲派駿洋邨 22萬平裝330呎單位 客廳要夠大與小孩互動 一個設計改善「開門對廁」
【公屋裝修】 一家三口獲派駿洋邨 22萬平裝330呎單位 客廳要夠大與小孩互動 一個設計改善「開門對廁」
【理財熱話】淘寶淘85吋電視「大縮水」至68吋 買家直斥圖文不符
【理財熱話】淘寶淘85吋電視「大縮水」至68吋 買家直斥圖文不符
【買樓理財】日出康城升值驚人　LP6一房單位　3年帳賺逾四成
【買樓理財】日出康城升值驚人　LP6一房單位　3年帳賺逾四成
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款