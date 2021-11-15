【樓市熱話】搬入新界只因窮？ 港男抱怨大西北配套不足 小孩輸在起跑線上

不知道大家喜不喜歡居於大西北的地區呢？近日有網民於網上討論區發文，指港人選擇住在大西北的地區只是因為窮，並認為居於大西北的港人兒女很慘，因為無論是在校網還是在交通上，大西北也比不過香港其他的地區。

樓主抱怨指，住在九龍港島的小孩，中小學經已讀傳統名校，英文簡直是琅琅上口，然而大西北地區卻只有十分普通的中、小學，加上除了嶺南大學外，若要就讀其他大學，路程會非常遙遠，而當畢業出來社會工作後，每天又要早起出九龍、港島上班，而且屯門公路天天也塞車，因此不明白為什麼港人要選擇住在大西北。

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此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「完全反駁不了。」，「大西北還要瘋狂建公屋。」，「住大西北只能準備與大灣區接軌。」，也有人指，「香港人心中永遠也只是九龍港島最好，新界地方沒有人會看起。」。

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另有網民指出，「只有在大西北居住的人才會催眠自己那裡有多麼好，但住過市區的人便會知道兩邊的生活質素簡直是差天共地。」。

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責任編輯：關海儀