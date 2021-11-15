【大行點睇】平安好醫生轉向戰略2.0　里昂料有巨大短期痛苦　削目標價60%

里昂發表研究報告指出，平安好醫生(01833) 於2021年的投資者日更新了全年指引，集團轉向戰略2.0，包括大幅削減會員費用及取消免費諮詢等，將導致收入放緩，帶來巨大的短期痛苦。而下一個重點將是公司實現新中期目標的進展，這將用以評估有關戰略的成功與否。

該行下調平安好醫生的2021及2022財年盈利預測，以反映不利因素，目標價由98元削至40元，評級由「買入」降至「跑贏大市」。

【騰訊700】一文看盡騰訊績後 大行最新評級和目標價

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