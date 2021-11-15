KENNEDY 38加推50伙　折實690萬起入場

由新地、會德豐地產及恒地合作發展的KENNEDY 38上周四（11日）公布首張價單，並於上周六（13日）起收票，消息指，項目周末兩日收逾620票，以首張價單70伙計，超額近8倍。反應熱烈之下，發展商加推價單第2號，據新地副董事總經理雷霆早前指，項目最快本周末起進行銷售。

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新一批單位推出50伙，戶型涵蓋18伙開放式間隔及32伙一房間隔，實用面積由262至302平方呎。整批價單定價由最平766.8至最貴947.5萬元，價單呎價則由28,222至34,148元。以最高10%會優惠計，折實價由690.12萬至852.75萬元不等，折實呎價則介乎25,399.8至30,733元，折實平均呎價27,677元。今批入場單位為3樓E室，實用面積262平方呎，屬開放式間隔，折實售價690.12萬元，折實呎價26,340元。

資料顯示，KENNEDY 38位於堅尼地城卑路乍街38號，項目共提供341伙，項目預計於2023年2月底落成。

KENNEDY 38示範單位

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