  • 23°C
香港時間 : 20211115日 (一) 17:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

KENNEDY 38加推50伙　折實690萬起入場

股樓投資 15:42 2021/11/15

分享：

由新地、會德豐地產及恒地合作發展的KENNEDY 38上周四（11日）公布首張價單，並於上周六（13日）起收票，消息指，項目周末兩日收逾620票，以首張價單70伙計，超額近8倍。反應熱烈之下，發展商加推價單第2號，據新地副董事總經理雷霆早前指，項目最快本周末起進行銷售。

延伸閱讀︰KENNEDY 38價單登場　開放式折實618.3萬起　新地︰投資自用佳選價【下一頁

新一批單位推出50伙，戶型涵蓋18伙開放式間隔及32伙一房間隔，實用面積由262至302平方呎。整批價單定價由最平766.8至最貴947.5萬元，價單呎價則由28,222至34,148元。以最高10%會優惠計，折實價由690.12萬至852.75萬元不等，折實呎價則介乎25,399.8至30,733元，折實平均呎價27,677元。今批入場單位為3樓E室，實用面積262平方呎，屬開放式間隔，折實售價690.12萬元，折實呎價26,340元。

資料顯示，KENNEDY 38位於堅尼地城卑路乍街38號，項目共提供341伙，項目預計於2023年2月底落成。

KENNEDY 38示範單位

    點擊圖片放大
    +13
    +12

同場加映︰【iM會客室】港股應跌唔跌 是六中護盤 還是中美破冰

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝昕蕎

相關文章

KENNEDY 38示範單位曝光　一房廁所設雙門　客廁/套廁隨意揀
2021/11/03
KENNEDY 38示範單位曝光　一房廁所設雙門　客廁/套廁隨意揀
KENNEDY 38價單登場　開放式折實618.3萬起　新地︰投資自用佳選價
2021/11/11
KENNEDY 38價單登場　開放式折實618.3萬起　新地︰投資自用佳選價
【有相睇】荃灣中心呎價更吸引　棄北部都會區　睇幾日樓即花510萬上車
2021/11/13
【有相睇】荃灣中心呎價更吸引　棄北部都會區　睇幾日樓即花510萬上車
MONACO ONE首輪341伙即日全沽清　加推123伙　周四再銷售
今日
MONACO ONE首輪341伙即日全沽清　加推123伙　周四再銷售

你可能感興趣

KENNEDY 38示範單位曝光　一房廁所設雙門　客廁/套廁隨意揀
19:35 2021/11/03
KENNEDY 38示範單位曝光　一房廁所設雙門　客廁/套廁隨意揀
KENNEDY 38價單登場　開放式折實618.3萬起　新地︰投資自用佳選價
17:06 2021/11/11
KENNEDY 38價單登場　開放式折實618.3萬起　新地︰投資自用佳選價
【有相睇】荃灣中心呎價更吸引　棄北部都會區　睇幾日樓即花510萬上車
17:03 2021/11/13
【有相睇】荃灣中心呎價更吸引　棄北部都會區　睇幾日樓即花510萬上車
私人屋苑 KENNEDY 38 堅尼地城
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【買樓理財】日出康城升值驚人　LP6一房單位　3年帳賺逾四成
【買樓理財】日出康城升值驚人　LP6一房單位　3年帳賺逾四成
【有盈退休】曾智華：西瓜及債 不懂勿買
【有盈退休】曾智華：西瓜及債 不懂勿買
【理財熱話】淘寶淘85吋電視「大縮水」至68吋 買家直斥圖文不符
【理財熱話】淘寶淘85吋電視「大縮水」至68吋 買家直斥圖文不符
【MIRROR】MIRROR有份出席 旅發局跨年倒數演唱會門票 明起一連10天接受登記
【MIRROR】MIRROR有份出席 旅發局跨年倒數演唱會門票 明起一連10天接受登記
【樓市熱話】葵涌工業大厦招租 542呎月租＄9,300 獨立洗手間竟是「殘廁」？
【樓市熱話】葵涌工業大厦招租 542呎月租＄9,300 獨立洗手間竟是「殘廁」？
【公屋裝修】 一家三口獲派駿洋邨 22萬平裝330呎單位 客廳要夠大與小孩互動 一個設計改善「開門對廁」
【公屋裝修】 一家三口獲派駿洋邨 22萬平裝330呎單位 客廳要夠大與小孩互動 一個設計改善「開門對廁」
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款