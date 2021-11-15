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【MPF】駿隆：大中華基金再淨流出5億元　市場預期股市或有波動

Hot Talk 19:32 2021/11/15

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【MPF】駿隆：大中華基金再淨流出5億元　市場預期股市或有波動

駿隆公布強積金（MPF）報告，市場於10月轉換約10.9億元到美股基金，同時亦有7.5億元淨流入到強積金保守基金。淨流出方面，混合基金80%至100%股票基金則錄得共6.8億港元的淨流出，代表強積金成員對風險較高的混合資產基金看法較不樂觀。大中華基金淨流出持續，於10月有5億元資金流出，與上月的7億元資金流出數量相似。

駿隆集團執行董事王玉麟指，今年8月至10月，股票資產連續3個月錄得淨流入共46億元，其中10月有約4億元流入，流入股票市場的步伐開始減慢，同月有大約4億元開始回流到固定收益基金市場避險。他指，雖然股票市場10月表現回暖，但市場預期或有波動。

宏利旗下兩隻基金表現最好 

成份基金方面，表現最好的頭兩位皆為宏利旗下基金，分別為宏利MPF歐洲股票基金和宏利MPF北美股票基金，今年來回報率分別達25.1%以及23.0%。表現最差成份基金則為東亞中國追蹤指數基金、恒生強積金智選計劃下的恒生中國企業指數基金以及滙豐強積金智選計劃下的恒生中國企業指數基金，三者回報率均跌15%。

相關報道：【MPF】駿隆：10月強積金人均賺6642元　香港股票基金回升4.4%

【ESG】駿隆專家授兩大攻略揀ESG基金 乘綠色金融順風車

【MPF轉年金】駿隆：支持MPF可轉年金　建議提高投保上限、加入醫保成份

編輯：曾樂詩

港股 股票 強積金 基金

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