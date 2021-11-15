【樓市熱話】 港男抽中白居二 心儀500萬樓下舊居屋 卻怕銀行按揭不足會難以負擔

不知道大家在打算買樓時，有沒有想過按揭的問題呢？近日有網民於網上討論區發文，指自己上年抽中了白居二，並於最近看中了一居屋單位，然而他害怕銀行批按揭會低於8成以下，又怕自己以手頭上的資金去買價值400-500萬的單位會不穩妥，因此他向網民詢問意見。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「若單位的擔保期只餘下6年，則最多只可以借7成供25年，你要自己留意一下。」，「若單位是400-500萬，借8-9成，然後月供萬7至2萬，若能借足9成便好。」，也有人指，「若買半新樓，在按揭上能做到925。」。

另有網民指出，「不要買太舊的樓，因為若過了政府擔保期，其樓價只會不斷跌沒有升值能力，因為按揭做不了925。」。

白居二即為「白表居屋第二市場計劃」，是由房委會資助出售單位而設的，居屋業主能在不用補地價的情況下，將單位轉售予房委會提名的買家，而合資格人士能以免補地價的方式買二手居屋。

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責任編輯：關海儀