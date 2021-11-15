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美國資深議員籲交富豪稅 馬斯克：唔記得你仲在生

環球社會熱點 17:47 2021/11/15

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開徵富豪稅一直是美國民主黨資深國會議員桑德斯的主打政策，近日他出言呼籲富豪應繳交有關稅項。電動車Tesla創辦人馬斯克周日（14日）回應桑德斯，並一如既往串爆，稱不記得桑德斯依然在生。馬斯克言論未獲桑德斯回應，但他暗示之後或會再出售Tesla股票。

美媒稱投票屬煙幕 馬斯克賣Tesla股票為交1170億稅單 【下一頁】

現年80歲的桑德斯（Bernie Sanders）周日在社交平台Twitter上表示，必須讓超級富豪繳交公平的稅項。言論令人聯想起近日剛剛出售Tesla股票套現的馬斯克（Elon Musk），其首富身份令他一直是富豪稅針對的目標之一。

桑德斯言論於同日獲得馬斯克回應，他轉發帖文並稱：

「我一直不記得你仍然在生」

（I keep forgetting you're still alive）

桑德斯並未對言論作出回應，惟馬斯克及後再度回應桑德斯帖文，詢問他：

「是否想要我出售更多股票，講就可以啦」

（Want me to sell more stock, Bernie? Just say the word）

外界指，馬斯克正在暗示或會出售更多Tesla股票。

批馬斯克賣Tesla股票民調係噱頭 美參議員倡富豪稅 【下一頁】

根據《彭博社》億萬富翁數據，馬斯克擁有2,850億美元（約2.2萬億港元）淨資產，當屬桑德斯定義的超級富豪一族。馬斯克上周出售價值69億美元（約539.2億港元）的Tesla股票，佔其直接持有股份的不足4%。

作為參議院預算委員會（ budget committee）主席，桑德斯一直在推動設立富豪稅。他曾提議針對美國最富有的0.1%富豪每年徵收稅項，稱可在未來10年籌到4.35萬億美元（約34萬億港元）資金，並在未來15年內將億萬富豪財富減少一半。

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責任編輯：李俊儀

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