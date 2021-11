美國資深議員籲交富豪稅 馬斯克：唔記得你仲在生

開徵富豪稅一直是美國民主黨資深國會議員桑德斯的主打政策,近日他出言呼籲富豪應繳交有關稅項。電動車Tesla創辦人馬斯克周日(14日)回應桑德斯,並一如既往串爆,稱不記得桑德斯依然在生。馬斯克言論未獲桑德斯回應,但他暗示之後或會再出售Tesla股票。

美媒稱投票屬煙幕 馬斯克賣Tesla股票為交1170億稅單 【下一頁】

現年80歲的桑德斯(Bernie Sanders)周日在社交平台Twitter上表示,必須讓超級富豪繳交公平的稅項。言論令人聯想起近日剛剛出售Tesla股票套現的馬斯克(Elon Musk),其首富身份令他一直是富豪稅針對的目標之一。

桑德斯言論於同日獲得馬斯克回應,他轉發帖文並稱:

(I keep forgetting you're still alive)

桑德斯並未對言論作出回應,惟馬斯克及後再度回應桑德斯帖文,詢問他:

「是否想要我出售更多股票,講就可以啦」

(Want me to sell more stock, Bernie? Just say the word)