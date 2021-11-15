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【收購消息】歐舒丹收購美國護膚品牌Sol de Janeiro約83%股權

股市 17:36 2021/11/15

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歐舒丹宣佈，收購美國護膚品牌Sol de Janeiro約83%的間接股權。

歐舒丹 （00973） 收市後宣佈，訂立合併協議，擬收購美國護膚品牌Sol de Janeiro約83%的間接股權。收購總現金代價約35.1億港元，惟有關金額將減去轉讓參與者將注入的股份總值，並可根據合併協議作調整。交易會以公司手頭現金及現有銀行融資結付，交易預計今年底前作實。

歐舒丹稱，交易符合集團建立優質美容品牌領先組合的策略。就品牌辨識度及身份、產品質素、管理能力及增長、盈利能力及現金產生前景而言，Sol de Janeiro策略上適合該集團。Sol de Janeiro的線上地位及於美國的穩固身體護理業務，與集團於所有主要地區建立強大品牌組合的平衡地理策略相輔相成，有利集團未來全球增長及盈利能力。

Sol de Janeiro是美國生產的護膚品牌，通過網站直接向消費者銷售身體護理、香氛及護髮產品，並批發予各種分銷渠道。品牌標榜受傳統巴西自愛及歡樂思想啟發，產品製造原料來自全球，包括巴西亞馬遜熱帶雨林。

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